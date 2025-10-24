為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中動保處未採樣甩鍋爭議 農業局坦承新聞稿誤植 特約獸醫師不再追究

    2025/10/24 21:11 記者張軒哲／台中報導
    梧棲養豬場陳姓豬農的兒子22日協助處理廚餘。（記者廖耀東攝）

    台中市爆發非洲豬瘟，市府日前指養豬場的特約獸醫也在場，已投藥治療，因此動保處未進行採樣。梧棲養豬場特約獸醫師紀又銘臉書貼文表示，「官方」發布的消息還是在騙，「很失望！」他今受訪表示，農業局有來電道歉坦承新聞稿誤植「特約」兩字，就不再追究。

    台中市府農業局長張敬昌表示，14日動保處接獲豬隻異常死亡通報，立刻派員檢查，當時養豬場特約獸醫也在場，已投藥治療，因此動保處未採樣。

    紀姓獸醫師指出，自己是開業獸醫師，梧棲養豬場陳姓豬農30年前就找他來幫豬隻診治，也是該養豬場唯一簽約的獸醫師，此次因為農民發現豬隻大量死亡，第一時間就通報市府，這段時期間是官方指派的獸醫到場，否則他見到豬隻異常死亡，就會馬上通報，不會持續投藥診治。

    市府農業局表示，動保處10月14日收到農業部防檢署化製系統通知，派員至該場進行訪談疫調，案場主人稱「獸醫師初步懷疑為放線桿菌胸膜肺炎」，經後續釐清，案場主人指稱的獸醫師並非案場「特約」獸醫師，由於檢調單位已介入調查本案，市府會全力配合調查，以釐清案情。

    台中市爆發非洲豬瘟，市政府日前召開記者會指出，14日派員訪查，養豬場的特約獸醫也在場，已投藥治療，因此動保處未進行採樣。梧棲養豬場特約獸醫師紀又銘在臉書貼文表示，「我是當事人為何都不知道我有建議（投藥治療）？」他也說，連「官方」發布的消息還是在騙，「很失望！」。不少網友留言表示：「幫高調，台中市政府真的可以再誇張一點」、「幫紀醫師高調」。

