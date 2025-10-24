金門獅山跳砲操！老兵弟兄重回砲陣地 「曾砲」率隊明操演

金門獅山砲陣地的正規操演，是金門軍事旅遊的重點。（記者吳正庭攝）

金門退役老兵自組「獅山砲陣地八吋榴砲砲操隊」再度歸隊，明天（25日）重返獅山砲陣地展現久違的戰備操演，重溫當年那段「一呼百應、快動猛打」的精實訓練和陣地精神。

金門縣政府指出，2024年退役老兵首度自組「獅山砲陣地八吋榴砲砲操隊」在獅山首次重現戰備操演，感動與佳評的迴響如浪湧現；今年，這群以當年金防部各師砲兵及步兵精英自動組成的老兵，在熱血與袍澤情誼的召喚下，再一次重返這座曾經讓他們用青春與汗水守護家園的戰島。

今天先抵達金門獅山砲陣地的「砲操隊」，利用正規操演空檔暖身，一行10餘人在1985年曾任獅山砲砲長的「曾砲」曾永增帶領下，一個口令一個動作，一點不含糊，4名備砲人員，光是踏出的腳步都是一個聲響，為了在抵達砲身前精準定位，一遍又一遍來回操練，一旁遊客看得瞠目結舌，有人還問「要打仗了嗎？」

縣府說，這場金門老兵召集令系列活動之一的「獅山砲陣地8吋榴砲操演」，共有22位退役士官兵參與，明天各正規砲操表演的空檔，分別於下午2點20分、3點20分各舉行一場操演。

縣府說，相關活動公告於「金門老兵召集令」臉書粉絲專頁或於上班時間以電話（082）324194洽詢。

金門退役老兵自組「獅山砲陣地八吋榴砲砲操隊」再度歸隊，在「曾砲」口令指引下，參演老兵動作精實，彷彿重返當年。（記者吳正庭攝）

金門退役老兵自組「獅山砲陣地八吋榴砲砲操隊」再度歸隊，加緊練習。（記者吳正庭攝）

金門退役老兵自組「獅山砲陣地八吋榴砲砲操隊」再度歸隊，加緊練習。（記者吳正庭攝）

