    首頁 > 生活

    工程師月薪3萬7逃不逃? 網友傻眼：比飲料店員還低

    2025/10/24 20:38 即時新聞／綜合報導
    多數人認為工程師是高薪職業，但有網友透露找到一份工程師的工作，月薪僅3萬7。示意圖。（pexels）

    多數人認為工程師是高薪職業，但有網友透露找到一份工程師的工作，月薪僅3萬7。示意圖。（pexels）

    找工作時，薪水總是決定去留的關鍵之一。近日有網友透露，自己應徵「設計部工程師」一職，收到錄取通知後查看薪資結構，卻越看越不對勁，直呼「該赴職還是快逃？」貼文一出，引發網友熱烈討論。

    原PO在Dcard發文指出，該公司開出的月薪為3萬7500元，其中包含底薪3萬2000元、伙食津貼3000元、安全津貼2500元。他坦言覺得這樣的薪水對工程師職位來說偏低，懷疑「是不是有什麼貓膩」，因此上網求助鄉民意見。

    留言區隨即湧入大批網友回覆，幾乎一面倒勸退。「助理工程師都不只3萬7吧」、「我保全44k，你確定要做工程師？」、「我8年前剛入行時當個小白都有4萬以上了，太低了吧」、「工程師的頭銜好聽，但比飲料店員還低薪」等留言不斷出現。也有網友語帶無奈表示，「現在很多公司掛著『工程師』名義，實際工作內容卻只是基層技術員，薪水自然壓得低」。

    部分網友則注意到薪資結構中的「安全津貼」項目，質疑「這份工作有危險性嗎？不然為什麼要給安全津貼？」、「一般設計工程師應該不需要這種補助吧？」也有人提醒，「若面試時沒有明確解釋薪資組成，建議報到前先致電人資確認，避免入職後才發現條件與預期不符」。

