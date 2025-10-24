6.3→400公里！交通船停航急洽公 馬祖北竿─南竿飛台北松山轉機

離島馬祖與台灣本島交通只能靠海運與空運，近日因海象惡劣，台馬之間交通船停航，南北竿距離約6公里多也停擺，導致民眾洽公從北竿搭飛機到台灣，再飛回馬祖南竿。（資料照，記者俞肇福攝）

受到東北季風加上颱風外圍環流影響，馬祖南北竿海上交通從10月19日起罕見停航5天，單程3.4海浬（約6.3公里）、航程15分鐘的南北竿交通船停駛，有位北竿鄉民迫切需要到南竿鄉處理公務，得知23日交通船仍停航，22日從北竿搭立榮航空班機飛往台北市松山機場，再由松山機場飛至南竿機場，這趟旅程花費高達2681元，比原本從北竿搭船到南竿的船票110元，貴了將近23.3倍。

連江縣政府、警察局、監理站、縣立醫院、馬祖防衛指揮部、馬祖岸巡隊及馬祖高中都在南竿鄉，北竿鄉親要去南竿鄉上班洽公、看診拿藥、回馬祖高中上學，若遇到停航，也只能改期，學生只能請假。

請繼續往下閱讀...

北竿鄉親因工作關係急需赴南竿鄉洽公，因海上運輸全部停擺，他只能上演「空運轉機」路線，22日13時40分先從北竿機場飛往台北松山機場，再轉機搭15點35分的飛機，從台北松山機場飛回馬祖南竿機場，硬是繞了400公里，才抵達目的地。這趟「北竿—松山—南竿」宛若快遞行程，也成了島上熱門話題。

根據馬祖日報所提供機票照片顯示，立榮航空公司北竿機場飛松山機場1308元、松山機場飛南竿機場1373元，記者查詢立榮航空公司官網票價顯示，這是縣民票的票價，凡是設籍連江縣居民皆可享用此優惠；若是非連江縣民，北竿飛松山票價2002元，松山機場飛南竿機場是2102元。

至於同一地點同一家航空公司，為何票價有些微差異？是因為馬祖屬於離島免稅。南北竿島際交通船的船票費用，全票為160元，縣民票為110元。

一位在馬祖上班的台灣人公務員說，島際交通不便是離島居民的日常，也更能凸顯馬祖人面對大自然考驗所呈現出生活韌性，遠非台灣人所能想像。

離島交通常因海象惡劣而停擺。圖為北竿鄉民眾要到南竿洽公，苦於海運停擺多日，10月22日從北竿機場搭飛機到台北松山機場，再從松山機場搭飛機到南竿機場，耗時費工又花錢。（馬祖日報授權，記者俞肇福翻攝）

國之北疆的連江縣（國人俗稱的馬祖），轄下4鄉5島全靠交通船輸運。（翻攝自馬祖國家風景區管理處）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法