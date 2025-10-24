重陽敬老表揚模範老人 陳福海：金門是「長長壽壽島」

金門縣政府舉辦模範老人表揚，縣長陳福海致詞時強調陪伴、孝順是很有福氣的事。（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天舉辦年度模範老人表揚，共表揚方天吉等15位模範老人，縣長陳福海致詞時強調顧老、顧幼，金門的長輩就是他的父母，會好好照顧地區的長輩；他期許晚輩學習「多陪伴」，陪伴、孝順是很有福氣的事。

縣府舉辦模範老人表揚，不只長輩高興，家中成員趁機聚餐同樂，小朋友比大人還開心，除了大、小金門5鄉鎮長全到齊，縣長陳福海、副縣長李文良都帶著另一半出席，場面溫馨、歡樂。

陳福海說，他最近去了中國福建省有「長壽鄉」之稱的「東山島」，他說，東山島和金門面積差不多，島上100歲人瑞有32位，而金門，100歲人瑞就有53位，那金門應該稱為「長長壽壽島」逗得現場長輩一片笑聲。

縣府社會處長王茲繐說，縣府歡慶重陽節，9月起即陸續展開各鄉鎮「關懷90歲以上長者及百歲人瑞」慰問活動，並結合模範老人表揚及系列慶祝活動，期盼透過這些活動，弘揚敬老尊賢的傳統美德，讓更多人關懷身邊的高齡長者，讓重陽節更有意義。

縣府表揚的模範老人有金城鎮林月梨、王世宗、董漢根、傅招治。金湖鎮黃明治、蘇子雲、陳國良。金沙鎮何丁全、楊緣鰲、王惠華。金寧鄉李罔詩、許陳彩華、李翁翠金。烈嶼鄉方天吉、林萬塔。

金門縣長陳福海（後排右四）與金湖鎮、金沙鎮模範老人合影。（記者吳正庭攝）

