任貽均當選北科大校長 明年2月上任

北科大新任校長今日出爐，副校長任貽均當選。（圖由北科大提供）

國立台北科技大學新校長出爐，校長遴選委員會今（24）日召開第3次會議，邀請候選人依序進行治校理念說明與詢答，由召集人國立台灣大學名譽教授黃榮村主持，經出席委員無記名投票表決，現任副校長、北科大光電工程系終身特聘教授任貽均當選，學校將報請教育部聘任，新任校長將於明（2026）年2月1日就任。

北科大現任校長王錫福， 是繼前考試委員姚立德之後，第2位北科大校友擔任北科大校長，其任期將於明年1月31日結束，新校長任貽均則是國立中央大學光電科學研究所博士。

請繼續往下閱讀...

任貽均歷任北科大光電工程系主任、主任秘書，現為北科大副校長、光電工程系終身特聘教授，曾任國立科技大學校院協會秘書長、技專校院招生委員會聯合會秘書處處長、技專校院招生策略委員會諮詢小組召集人、GOLF學用接軌聯盟課程委員會主委，並榮獲國際光學工程學會（SPIE）會士、美國光學學會（OPTICA）會士，曾任美國光學學會Leader of Thin Films Technical Group。

校方說明，今年4月15日北科大第15任校長遴選委員會召開第一次會議，並自5月2日至6月2日公開徵求校長人選，經8月13日第二次會議通過資格審查，產生6位校長候選人，9月16日進行候選人治校理念說明會，10月7日由校務會議代表以無記名方式表達意向，6位均通過同意票門檻。

北科大說明，任貽均推動成立校務研究中心，主責個資稽核計畫與宣導，建立內部控制自評系統，並推動校園整建，打造優質校園與教學研究場域，自2018年迄今督導完成超過60項重要整建及新建工程，任貽均提出打造以學生為本、研究導向、數位驅動、永續共榮的現代科技大學願景，獲多數遴選委員認同。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法