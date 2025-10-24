為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國交趾陶工藝獎 「一起幸福巴+1」獲金獎

    2025/10/24 19:26 記者林宜樟／嘉義報導
    大同國小學生林芷瑜以電動公車為靈感創作「一起幸福巴+1」。（記者林宜樟攝）

    嘉義市是全國交趾陶工藝重鎮，今年為嘉義建城321週年，市府辦理「2025全國交趾陶工藝獎」以嘉義城市意象與在地文化元素為主題，吸引全國參賽者參與，共徵得265件作品，其中大同國小學生林芷瑜以電動公車為靈感創作「一起幸福巴+1」作品，獲得國小組金獎。

    全國交趾陶工藝獎經評選選出國小組31件、國中組26件、高中組18件及社會組16件共91件得獎作品，今天由市長黃敏惠頒獎，作品在嘉義市博物館展出至11月9日；得獎作品以各種具嘉義特色元素的主題，例如電動公車、火雞肉飯、KANO棒球、諸羅樹蛙、射日塔、沙鍋魚頭、沉睡森林、阿里山小火車及管樂等進行創作，創作者年齡橫跨學生（校園組）到一般社會大眾（社會組）。

    林芷瑜分享，「一起幸福巴+1」靈感來自於嘉義市的電動公車，環保又節能，希望結合公車與喜愛的小動物展現幸福氛圍，作品中包括諸羅樹蛙、台灣獼猴與北門驛周邊的可愛小動物，創作過程中最困難的是將動物做得精細，因為作品放太久會壞掉就需要重做，每一個細節都必須小心仔細完成。

    市府文化局長謝育哲表示，博物館特展廳正展出「大工藝嘉─嘉義市工藝展」，透過展覽呈現匠人精神如何塑造地方文化，市府持續投入資源，推動工藝走進日常、走進年輕世代；今、明兩天博物館舉辦「交趾陶藝術節」，結合展覽、市集與表演活動，交趾陶藝師提供交趾陶體驗活動。

    全國交趾陶工藝獎得獎作品呈現嘉義阿里山林鐵特色。（記者林宜樟攝）

    得獎作品呈現嘉義市管樂及棒球的特色。（記者林宜樟攝）

    嘉義市長黃敏惠（中）頒獎給獲獎者。（記者林宜樟攝）

