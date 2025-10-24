台南人交通福音！國8台南系統交流道改善、跨南133路口立體化動土

國8台南系統交流道改善、跨南133路口立體化工程，今天舉行動土典禮。（交通部提供）

為提升國道8號與南133線交會路口行車安全，交通部高速公路局進行「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，今天舉行動土祈福典禮，工期約4年6個月，預計2030年完工通車。

行政院長卓榮泰指出，目前中央與地方共同規劃均衡台灣六大區域計畫，其中「大南方新矽谷」包括台南市，將結合沙崙智慧綠能科學城、半導體S廊帶及科技產業園區，建構以AI為核心的產業生態系，推動台灣成為人工智慧島，並以沙崙為核心串聯中央與地方資源，帶動百工百業產業轉型。

除了國道立體化改善外，近期行政院已核定台南鐵路地下化延伸案、台南捷運藍線等重大交通建設，透過國道、鐵路及捷運的推動，達到「交通三線路，台南大進步」目標。

交通部長陳世凱表示，目前國道8號在國1台南系統交流道以西部分路段因採平面配置並設有側車道，導致有國道須停等紅綠燈情形，除易肇事外，行車也易受到路口延滯影響，降低道路服務品質。

尤其銜接台南系統交流道之南133線的平交路口交通量大，路口延滯常造成尖峰車流回堵，影響台南系統交流道順暢。陳世凱指出，本案地方已期待超過20年，工程完工後，行駛國道車輛無須在南133線路口停等，大幅縮短行車時間，提昇國8主線服務水準，也可降低路口交通事故。

陳世凱指出，除了這項工程外，交通部在台南地區推動中的交通建設另有「國道1號台南路段增設北外環交流道工程」、「台61線曾文溪橋新建工程」、「台86線東延及高架化工程」等多項建設，投入經費逾400億元，完工後形成大台南完善安全的「四橫三縱」高快速路網。

這項計畫總經費29.76億元，工期約4年6個月，預計2030年完工通車；另外，台南市政府配合負擔6.6億元辦理匝道改善及側車道外移工作，整體通車後藉由南133平交路口立體化，減少因平交路口號誌停等延滯，改善地方道路及主線車流回堵情形，南133路口平均停等將由原80秒縮短為36秒，減少約55%，國道8號港口路段無需停等號誌、並維持100公里時速。

交通部高速公路局進行「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，今天舉行動土典禮，工期約4年6個月，預計2030年完工通車。（交通部提供）

