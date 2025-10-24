為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南人交通福音！國8台南系統交流道改善、跨南133路口立體化動土

    2025/10/24 19:08 記者吳亮儀／台北報導
    國8台南系統交流道改善、跨南133路口立體化工程，今天舉行動土典禮。（交通部提供）

    國8台南系統交流道改善、跨南133路口立體化工程，今天舉行動土典禮。（交通部提供）

    為提升國道8號與南133線交會路口行車安全，交通部高速公路局進行「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，今天舉行動土祈福典禮，工期約4年6個月，預計2030年完工通車。

    行政院長卓榮泰指出，目前中央與地方共同規劃均衡台灣六大區域計畫，其中「大南方新矽谷」包括台南市，將結合沙崙智慧綠能科學城、半導體S廊帶及科技產業園區，建構以AI為核心的產業生態系，推動台灣成為人工智慧島，並以沙崙為核心串聯中央與地方資源，帶動百工百業產業轉型。

    除了國道立體化改善外，近期行政院已核定台南鐵路地下化延伸案、台南捷運藍線等重大交通建設，透過國道、鐵路及捷運的推動，達到「交通三線路，台南大進步」目標。

    交通部長陳世凱表示，目前國道8號在國1台南系統交流道以西部分路段因採平面配置並設有側車道，導致有國道須停等紅綠燈情形，除易肇事外，行車也易受到路口延滯影響，降低道路服務品質。

    尤其銜接台南系統交流道之南133線的平交路口交通量大，路口延滯常造成尖峰車流回堵，影響台南系統交流道順暢。陳世凱指出，本案地方已期待超過20年，工程完工後，行駛國道車輛無須在南133線路口停等，大幅縮短行車時間，提昇國8主線服務水準，也可降低路口交通事故。

    陳世凱指出，除了這項工程外，交通部在台南地區推動中的交通建設另有「國道1號台南路段增設北外環交流道工程」、「台61線曾文溪橋新建工程」、「台86線東延及高架化工程」等多項建設，投入經費逾400億元，完工後形成大台南完善安全的「四橫三縱」高快速路網。

    這項計畫總經費29.76億元，工期約4年6個月，預計2030年完工通車；另外，台南市政府配合負擔6.6億元辦理匝道改善及側車道外移工作，整體通車後藉由南133平交路口立體化，減少因平交路口號誌停等延滯，改善地方道路及主線車流回堵情形，南133路口平均停等將由原80秒縮短為36秒，減少約55%，國道8號港口路段無需停等號誌、並維持100公里時速。

    交通部高速公路局進行「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，今天舉行動土典禮，工期約4年6個月，預計2030年完工通車。（交通部提供）

    交通部高速公路局進行「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」，今天舉行動土典禮，工期約4年6個月，預計2030年完工通車。（交通部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播