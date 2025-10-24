南投79家養豬場疫調 未見豬隻健康異常

南投縣24日完成全縣79家養豬場首輪疫調，未發現豬隻健康異常。（南投縣政府提供）

台中爆發非洲豬瘟疫情，南投家畜疾病防治所今（24日）已完成全縣79家養豬場首輪疫調，未發現豬隻健康異常，並要求各養豬場持續自主防範，每日通報豬隻健康狀況，也依中央政策指示，要求各養豬場與畜牧場加強門禁，嚴禁外人進入。

南投縣政府家畜疾病防治所所長唐佳永表示，縣內目前列管有80處養豬場，實際養豬79場，使用廚餘養豬8場，目前通報與發生疫情養豬場有運豬車等車輛往來的40場關連場，並無南投養豬場，該養豬場在疫情爆發前賣出的28頭豬也未賣到南投。

唐佳永表示，該所已依中央指示，以電訪或現場訪視方式，完成全縣79家養豬場首輪疫調，初步未發現豬隻健康異常，同時要求各養豬場與畜牧場加強門禁，嚴禁外人進入，避免傳染。

而在全國禁運、禁宰豬隻後，南投縣農產運銷公司已休市，且門禁森嚴，特別在入口張貼防疫間禁止進入告示，嚴禁閒雜人等進出，入口還可見到平時用來消毒運豬車的設備。

南投縣農產運銷公司在入口張貼防疫間禁止進入告示，嚴禁閒雜人等進出。（記者張協昇攝）

