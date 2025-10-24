週六新竹以北整天濕涼 ! 南來北往注意溫差

週六北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區為多雲。（記者田裕華攝）

週六（25日）北、東有雨，其他地區為多雲，新竹以北及宜蘭整天濕涼，高溫25度，其他地區早晚也偏涼，不過高溫可達32度，南北溫差大。

中央氣象署預報，週六東北季風稍減弱，但水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區下雨時間仍較長，有局部大雨發生的機率，桃竹苗、花東及恆春半島也有短暫陣雨，南部地區及中部山區則有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；連日降雨，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況，注意安全。

氣溫方面，新竹以北及宜蘭整天濕涼，氣溫介於22至25度，其他地區早晚也偏涼，低溫約23、24度，高溫約28至32度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

中央氣象署提醒，今晚至明天台南以北、宜蘭、台東、恆春半島沿海空曠及局部內陸地區以及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，恆春半島局部地區更有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

紫外線方面，週六全台皆為「中、高量級」。

天氣風險公司指出，未來幾天東北季風稍減弱，但在北部東北部山區仍有大雨發生機會，中南部及東南部天氣依然良好，各地高低溫回升1度。週日到下週一東北季風又增強，北部東北部氣溫略降1～2度，中南部天氣不變。下週二之後東北季風再減弱，且逐漸轉為高壓迴流的天氣型態，北部東北部雨勢停止，並可見陽光。各地氣溫回再回升，北部東北部可升到26-27度，中南部及東南部可回升到31-32度。

空氣品質方面，週六東北季風稍減弱，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週六新竹以北及宜蘭整天濕涼，氣溫介於22至25度，其他地區早晚也偏涼，低溫約23、24度，高溫約28至32度。（擷取自中央氣象署網站）

週六紫外線方面，週六全台皆為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週六空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

