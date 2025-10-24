來桃園看明華園！25日桃園慈護宮《三抄府》 29日大園五福宮《賣藝王家》

《賣藝王家》劇照。（明華園戲劇總團提供）

桃園市政府文化局推廣閩南與傳統民俗藝術主辦「2025閩南傳統藝術巡演」，10月25日晚間7點在桃園慈護宮廟埕廣場邀請明華園黃字戲劇團演出精采好戲《三抄府》，以及10月29日晚間7點在大園五福宮邀請明華園戲劇總團前來演出《賣藝王家》，歡迎市民前往欣賞傳統藝術風華！

文化局說，明華園由陳明吉於1929年創立，五代人全數投入歌仔戲的編、導、演行列。多年來致力於台灣本土戲劇藝術歌仔戲的傳承與推廣，現今已發展為台灣規模最大的歌仔戲劇團。明華園親切活潑的表演方式、狂野亮麗的舞台色彩、活潑奔放的演出形態、呼應時代脈動的戲劇內涵，深受民眾喜愛。

明華園黃字戲劇團由明華園第三代陳子陽領軍，於1999年成軍，活躍於民間節慶廟會、建醮慶典、文化場域與兩岸學術交流演出，表演形式不僅沿襲南部歌仔戲外台戲「緊、迭、快」的演出方式，結合現代劇場的觀念，融入許多新式的表演風格與型態，也為台灣歌仔戲注入一股新的生命。

《三抄府》的故事起自孫臏與龐涓相識於雲夢山，雖為同門師兄弟，但龐涓忌憚孫臏的才能，在龐涓出仕魏國，擔任魏惠王之將軍後，派人將孫臏騙至魏國，且捏造罪名將孫臏處以臏刑，為了保住性命孫臏便開始裝瘋，魏國大夫朱亥看出孫臏裝瘋，所以對其施以援手，將孫臏帶回家中，卻引得龐涓多次抄府。全劇唱作俱精，優美的身段與唱腔，展現歌仔戲的絕佳魅力。

《賣藝王家》以宮廷與江湖交錯為背景，王爺次子李存曆戰功赫赫，王爺為他舉辦選妃大會，然而存曆早已在街頭與賣藝女子劉四兩一見傾心。未料番王興兵來犯，兩人被迫分離。在戰場上存曆再立戰功，救回皇兄並俘獲番王，卻被王妃誣陷通敵，被迫帶傷逃亡。危難之際，他與四兩重逢，兩人相互扶持，情感更為深厚。也因王爺的明察秋毫，洗刷存曆的冤屈。但是街頭賣藝的劉四兩、貴為王爺次子的李存曆，要如何跨越階級差距，全劇融合宮廷權謀、兒女情長與民間風情，並呈現精采武打與熱鬧市井場景，既動人又熱鬧！

朱亥迎擊秦楚燕三國。（明華園黃字戲劇團提供）

朱亥與孫臏商討退敵之計。（明華園黃字戲劇團提供）

孫臏八門金鎖陣。（明華園黃字戲劇團提供）

2025閩南傳統藝術巡演《三抄府》海報。（明華園黃字戲劇團提供）

2025閩南傳統藝術巡演《賣藝王家》海報。（明華園戲劇總團提供）

