為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中非洲豬瘟檢體竟「宅配」 陳駿季下禁令：所有縣市都要親送

    2025/10/24 18:52 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心舉行記者會，指揮官農業部長陳駿季說明處理進度。（記者方賓照攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心舉行記者會，指揮官農業部長陳駿季說明處理進度。（記者方賓照攝）

    台中一使用廚餘養豬的養豬場爆發非洲豬瘟，台中市動保處人員當時到場採檢檢體後，卻是用超商宅配低溫運送而非親送，雖未違反運送規定，仍引發外界拖延質疑，農業部目前正展開有病死豬的養豬場檢測，農業部長陳駿季今（24日）說，已要求所有縣市檢送檢體都要親送，以爭取最快檢驗時間。

    我國透過邊境嚴堵非洲豬瘟疫情多年，但仍發生疫情，首例就在登記飼養頭數3百頭的台中廚餘白毛豬場，該場10日時就出現第一隻豬隻死亡，隨14日防檢署建置的化製監控系統該場死亡數異常，通報台中市動保處後，台中派員訪視卻稱飼主拒絕而未採樣，隨該場累計豬隻死亡頭數達117頭時，台中動保處才於20日派員採樣後用宅配方式寄送檢體。

    非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會對外說明，農業部長陳駿季說，檢體寄送的只規定包裝，並未規定寄送方式必須親送，但該檢體透過超商宅配方式寄送，則要看是否有符合該宅配業者的規定。

    隨國內目前正針對有疑似非洲豬瘟症狀的病死豬全數採檢，陳駿季說，若還用宅配方式，恐怕採檢就要12小時，宅配送檢體又要12小時到24小時，為可盡快拿到檢體，爭取防疫效率，因此已要求所有縣市檢送檢體時都要親送。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播