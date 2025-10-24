台中非洲豬瘟檢體竟「宅配」 陳駿季下禁令：所有縣市都要親送

非洲豬瘟中央災害應變中心舉行記者會，指揮官農業部長陳駿季說明處理進度。（記者方賓照攝）

台中一使用廚餘養豬的養豬場爆發非洲豬瘟，台中市動保處人員當時到場採檢檢體後，卻是用超商宅配低溫運送而非親送，雖未違反運送規定，仍引發外界拖延質疑，農業部目前正展開有病死豬的養豬場檢測，農業部長陳駿季今（24日）說，已要求所有縣市檢送檢體都要親送，以爭取最快檢驗時間。

我國透過邊境嚴堵非洲豬瘟疫情多年，但仍發生疫情，首例就在登記飼養頭數3百頭的台中廚餘白毛豬場，該場10日時就出現第一隻豬隻死亡，隨14日防檢署建置的化製監控系統該場死亡數異常，通報台中市動保處後，台中派員訪視卻稱飼主拒絕而未採樣，隨該場累計豬隻死亡頭數達117頭時，台中動保處才於20日派員採樣後用宅配方式寄送檢體。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行記者會對外說明，農業部長陳駿季說，檢體寄送的只規定包裝，並未規定寄送方式必須親送，但該檢體透過超商宅配方式寄送，則要看是否有符合該宅配業者的規定。

隨國內目前正針對有疑似非洲豬瘟症狀的病死豬全數採檢，陳駿季說，若還用宅配方式，恐怕採檢就要12小時，宅配送檢體又要12小時到24小時，為可盡快拿到檢體，爭取防疫效率，因此已要求所有縣市檢送檢體時都要親送。

