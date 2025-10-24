八斗子鯨豚救援池啟用 打造北台灣鯨豚救傷中心

基隆市八斗子岸置中心充氣帆布救援池老舊，獲1650位善心人士與能源公司金援，變身為水泥池，將成為北台灣鯨豚救傷中心。（記者俞肇福攝）

從5年多前的八斗子岸置中心充氣帆布池，5年多來收容14隻擱淺鯨豚，9隻成功野放回大海，感動1650位善心人士捐款興建，再加上能源航運公司贊助，告別充氣帆布池，水泥池成為擱淺鯨豚救援池，今天（24日）下午落成啟用。

基隆市長謝國樑與海洋委員會海洋保育署組長羅進明、中華鯨豚協會理事長祁偉亷、海巡署主任范至善等貴賓，共同見證這項具有指標意義的成果。鯨豚救援池落成啟用，象徵北台灣鯨豚救援工作邁向專業化與永續化的新階段。

祁偉亷指出，新建的水泥式救援池由中華鯨豚協會發起募資，並獲基隆市政府、海洋保育署及漁業署支持。池體為類橢圓設計，池內徑長9公尺、最深達1．3公尺，比舊有帆布池大約1．5倍，並使用乾淨海水，未來將升級過濾系統，確保水質穩定。

基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀表示，八斗子岸置中心原為漁工安置設施，這裡從無到有一點一滴建成，未來八斗子岸置中心將成為全國首座專門為鯨豚設計的醫療資格救援中心，新設施具備金剛吊臂與多鯨豚照護空間，大幅提升救援與搬運安全性，是全台唯一兼具吊掛系統與長期照護功能的鯨豚救傷據點。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，水泥池較符合鯨豚復健需求，游動時範圍較寬闊、且深度較深，使用效率、救援能量及耐久度都提高許多。

