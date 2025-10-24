雲林》萬聖節變妝潮市集 斗六膨鼠公園千人嗨翻

有家長幫孩子裝扮成電鍋，成為全場焦點。（民眾提供）

家長將孩子變妝各種造型人物。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣斗六市膨鼠森林公園今（24）日下午成為萬聖變裝派對場，數百名大人、小孩打扮各種造型同樂，還有各式各樣市集攤位，吸引近千人參加，場面歡樂、熱鬧。

膨鼠變妝派對萬聖潮市集由雲林縣府文化觀光處與斗六市公所共同主辦，變裝派對、萬聖搞怪裝扮大賽、特技表演泡泡幻秀、人氣樂團音樂盛典等，現場潮市集，配合萬聖節以「潮奇怪」為主題，從在地小農品牌到外縣市風格選物、甜點、文創手作都有。

變妝派對有全家人裝扮成鬼滅之刃主角群，小女孩則是各種造型公主，還有僵屍、美國隊長、蜘蛛人，連阿嬤也變妝成巫婆，甚至有家長幫孩子打扮成電鍋。

文觀處長陳璧君表示，縣府從去年開始配合節慶結合藝文，推出斗六藝文潮市集創造屬於雲林自己的文創品牌市集，包括結合在地美食100碗的聖誕老饕市集、夏日良涼潮爽市集，今天是第10場，結合萬聖節以「潮奇怪」為主題，有各式各樣文創手作。

文觀處指出，萬聖潮市集活動今、明2天，從下午2點到晚上8點，歡迎大家一起來感受雲林的潮市集魅力。

膨鼠變裝派對萬聖潮市集現場有各式各樣文創手作攤位。（記者黃淑莉攝）

膨鼠變裝派對萬聖潮市集吸引近千民眾同樂。（記者黃淑莉攝）

