    首頁 > 生活

    打臉！台中動保處未採樣拋1理由 「特約醫師」發聲：根本沒建議投藥治療

    2025/10/24 19:00 即時新聞／綜合報導
    台中市農業局長張敬昌（右二）說明染疫豬隻處理方式。（資料照，記者張軒哲攝）

    台中市農業局長張敬昌（右二）說明染疫豬隻處理方式。（資料照，記者張軒哲攝）

    台中市爆發非洲豬瘟，引發國人關心。台中市政府日前召開記者會指出，14日派員訪查，養豬場的特約獸醫也在場，已投藥治療，因此動保處未進行採樣。不過，獸醫師紀又銘在相關貼文留言表示，他就是該名特約獸醫，「我是當事人為何都不知道我有建議（投藥治療）？」他也說，連「官方」發布的消息還是在騙，「很失望！」

    台中市府日前召開說明會，農業局長張敬昌表示，14日動保處接獲豬隻異常死亡通報，立刻派員檢查，當時養豬場特約獸醫也在場，已投藥治療，因此動保處未採樣。對此，民進黨台中市議員王立任，昨日在臉書發文，痛批市府沒有即時對異常死亡豬隻採樣，讓防疫黃金時間白白流失。

    在貼文下方，紀又銘現身留言表示：「我就是這場的特約獸醫師！」他表示，看到媒體報導「起初判定......，獸醫師建議投藥治療」。他很好奇是誰說的？「我是當事人為何都不知道我有建議投藥！」他也表示，「『官方』發布的消息還是在騙！很失望！」

    不少網友在他留言下方表示：「請幫幫被栽贓的紀醫師」、「幫高調，台中市政府真的可以再誇張一點」、「那麼到底誰假借獸醫發言呢」、「幫紀醫師高調」。

    獸醫師紀又銘在相關貼文留言表示，他就是該名特約獸醫，「我是當事人為何都不知道我有建議（投藥治療）？」他也說，連「官方」發布的消息還是在騙，「很失望！」（取自臉書）

    獸醫師紀又銘在相關貼文留言表示，他就是該名特約獸醫，「我是當事人為何都不知道我有建議（投藥治療）？」他也說，連「官方」發布的消息還是在騙，「很失望！」（取自臉書）

