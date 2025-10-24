農業部長陳駿季：廚餘養豬非原罪 重點在高溫蒸煮消毒

針對台中養豬場爆發非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心24日舉行記者會，由指揮官農業部長陳駿季說明處理進度。（記者方賓照攝）

過去時任閣揆的賴總統於2018年因多數縣市反對禁用廚餘，因此允許高溫蒸煮，卻被部分人士扭曲為賴總統支持廚餘，農業部長陳駿季今（24日）表示，當年時空背景不同，但很多人忽略當時使用廚餘的前提與但書就是要高溫蒸煮消毒，強調廚餘養豬非原罪。

台中一家廚餘白毛豬養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部啟動全國禁用廚餘、禁運禁宰15天等措施，並以每5天為滾動檢討單位，專家認為廚餘為高風險傳播源，呼籲應禁用，高雄市長陳其邁今天也宣布高雄全面禁用廚餘。

非洲豬瘟中央災害應變中心今舉行記者會，對於高雄宣布全面禁用廚餘，陳駿季表示，尊重各縣市政府的決定，也指出2021年就推動全面禁用廚餘，例外允許則是2百頭以上養豬場若要使用廚餘，執照必須由地方政府核發，因此地方政府可自行宣布。

陳駿季進一步指出，2018年賴總統時任閣揆召開的會議，當年的時空背景都和現在不盡相同，包含那時台灣並沒有非洲豬瘟病毒案例，還有當時大部分縣市都反對禁止使用廚餘，也就是忽略許多但書與前提，包含若要使用廚餘養豬，必須蒸煮中心溫度達90度、1小時。

許多專家都認為，廚餘養豬一定要退場，陳駿季表示，政策不可能今天說要停止、明天就直接施行，必須規劃相關時程，目前廚餘養豬頭數佔整體養豬頭數8%，但這些也是國內供應豬肉的貢獻者，隨近年逐步輔導轉型，廚餘養豬場也從原本1千多場降到435場，必須漸進式並規劃時程，對於日本將廚餘另轉製為飼料，也已經啟動資訊蒐集，若日本技術已經成熟，考慮直接技轉。

隨著國內廚餘禁令，部分使用廚餘養豬的養豬戶改使用飼料，成本增加，陳駿季表示，會研擬如2021年提供原廚餘養豬戶改用飼料相關補助。

