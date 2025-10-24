為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週六東北季風微減弱、北部東北部「雨仍大」 下週一降雨漸趨緩

    2025/10/24 18:25 記者吳亮儀／台北報導
    光復節連假天氣狀況。（氣象署提供）

    光復節連假天氣狀況。（氣象署提供）

    明天（25日）光復節連假第二天雨仍大，要到下週一（27日）雨勢才會趨緩！中央氣象署預報，明天基隆北海岸、大台北及東北部仍有局部大雨，後天另一波東北季風增強，下週四（30日）各地氣溫才會緩步回升。

    氣象署預報員張承傳表示，明天雖然東北季風減弱，但是水氣仍多，北部及東半部降雨機率仍高，特別是基隆北海岸、大台北及東北部地區容易出現廣泛且持續性降雨，局部地區有大雨。

    張承傳指出，週日（26日）另一波東北季風增強，北部及東北部仍有短暫雨，基隆北海岸、大台北及東北部雨區仍廣，但雨勢略微減小。這波東北季風會讓北部、東北部天氣轉涼，其他地區如中南部早晚有明顯涼意，低溫約22度到25度。

    「下週一（27日）開始降雨才會逐漸減少」，張承傳說，雖然下週一到週三仍有東北季風影響，水氣則是逐日減少，降雨趨緩明顯，桃園以北及東半部有局部短暫雨，但雨勢和降雨時間都明顯減少；其他地區則是多雲偶見陽光。

    張承傳指出，一直到下週四（30日）東北季風減弱後，北部的氣溫會明顯回升，屆時只剩下基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    氣象署也公布未來2週的「月長期天氣展望」，模式預測未來2週主要為東北風影響的天氣型態，降雨以迎風面的北部及東半部為主，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨；東北風增強期間，北部及東北部天氣稍涼。

    週六降雨狀況。（氣象署提供）

    週六降雨狀況。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來2週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    未來2週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    各地風浪狀況。（氣象署提供）

    各地風浪狀況。（氣象署提供）

