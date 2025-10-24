南台灣推廣永續林業、木材應用新據點 林保署屏東分署「木育館」開幕

林保署屏東分署木育館今天開幕。（記者葉永騫攝）

農業部林業及自然保育署屏東分署木育館今天開幕，這座以超過9成國產材內裝的木構空間，融合木文化、森林教育與生活美學，成為南台灣推廣永續林業與木材應用的新據點，開幕活動豐富，吸引民眾、親子家庭、木藝愛好者及地方機關代表共襄盛舉，氣氛熱烈。

為慶祝木育館正式開幕，特別舉辦「迷你木市集」，邀請鄉村玫瑰木作設計、六龜三井腦館、林的四次方、Puten+、滋林木業等木藝品牌參與展售，市集展出多樣木製生活用品、創意小物與原木香氛，每一件作品皆展現職人對木材的熱愛與巧思，吸引民眾駐足欣賞與選購。

林業及自然保育署森林產業組長李志珉表示，木育館的誕生是推動國產材利用與木育教育歷程一個重要的里程碑，屏東分署從構想到實踐，共同投入許多心力，讓「木育」理念真正落地生根。

林保署屏東分署長楊瑞芬指出，木育館的成立，代表在推動國產材利用與木育教育上又進一步，希望藉由這個空間，讓國人更理解永續經營生產國產材的理念，串起從產地到消費者的產業鏈，讓「木材」不只是建材，也是一種可以被親近、被理解的生活元素。屏東分署會持續以木育館為核心，與屏東科技大學、地方學校、產業夥伴合作，推動全齡參與的木育教育，從孩子的遊戲、青年的學習，到家庭的參與，一起讓國產木材成為生活中自然的一部分。

孩子在木育館開心的遊玩。（記者葉永騫攝）

木頭可以製成各種美麗、實用的生活用品。（記者葉永騫攝）

