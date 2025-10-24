為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南台灣推廣永續林業、木材應用新據點 林保署屏東分署「木育館」開幕

    2025/10/24 19:00 記者葉永騫／屏東報導
    林保署屏東分署木育館今天開幕。（記者葉永騫攝）

    林保署屏東分署木育館今天開幕。（記者葉永騫攝）

    農業部林業及自然保育署屏東分署木育館今天開幕，這座以超過9成國產材內裝的木構空間，融合木文化、森林教育與生活美學，成為南台灣推廣永續林業與木材應用的新據點，開幕活動豐富，吸引民眾、親子家庭、木藝愛好者及地方機關代表共襄盛舉，氣氛熱烈。

    為慶祝木育館正式開幕，特別舉辦「迷你木市集」，邀請鄉村玫瑰木作設計、六龜三井腦館、林的四次方、Puten+、滋林木業等木藝品牌參與展售，市集展出多樣木製生活用品、創意小物與原木香氛，每一件作品皆展現職人對木材的熱愛與巧思，吸引民眾駐足欣賞與選購。

    林業及自然保育署森林產業組長李志珉表示，木育館的誕生是推動國產材利用與木育教育歷程一個重要的里程碑，屏東分署從構想到實踐，共同投入許多心力，讓「木育」理念真正落地生根。

    林保署屏東分署長楊瑞芬指出，木育館的成立，代表在推動國產材利用與木育教育上又進一步，希望藉由這個空間，讓國人更理解永續經營生產國產材的理念，串起從產地到消費者的產業鏈，讓「木材」不只是建材，也是一種可以被親近、被理解的生活元素。屏東分署會持續以木育館為核心，與屏東科技大學、地方學校、產業夥伴合作，推動全齡參與的木育教育，從孩子的遊戲、青年的學習，到家庭的參與，一起讓國產木材成為生活中自然的一部分。

    孩子在木育館開心的遊玩。（記者葉永騫攝）

    孩子在木育館開心的遊玩。（記者葉永騫攝）

    木頭可以製成各種美麗、實用的生活用品。（記者葉永騫攝）

    木頭可以製成各種美麗、實用的生活用品。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播