    首頁 > 生活

    高雄防堵非洲豬瘟 今天稽查513家結果出爐

    2025/10/24 18:31 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市針對市售豬肉相關產品的源頭，展開聯合稽查。（高雄市衛生局提供）

    高雄市針對市售豬肉相關產品的源頭，展開聯合稽查。（高雄市衛生局提供）

    台中爆發疑似非洲豬瘟，高雄市政府為防範有問題豬肉流入市場，衛生局、消保官等跨局處食安小組，今（24）日持續到餐飲業者、市場攤商、東南亞批發超市、實體超市、團購網實體店面等販售通路，執行豬肉產品源頭稽查，截至下午3點，總計稽查513家，結果均符合規定，確認販售通路並無使用來路不明肉品。

    高雄市昨天下午接獲彰化縣衛生局通知，有疑似問題豬肉出貨至高雄市某肉品業者，衛生局長黃志中帶隊會同農業局動保處前往封存共30件共300公斤於物流車上，全程穿著全罩式防護衣進行全面清消，並限制全車貨品移動管制，確認該批肉品未流入市面。

    市府今天持續跨局處聯合稽查豬肉產品源頭，至今為止513家，結果均符合規定，衛生局提醒，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃達70分鐘、60℃達20分鐘後，或加熱70℃即不活化，民眾選購來源清楚肉品並充分煮熟，即可安心食用。食品業者若蓄意使用病、斃死豬肉作為食品原料，可依違反食品安全衛生管理法處6萬元至2億元罰鍰。

    高市已稽查513家豬肉相關產品業者，目前全數符合規定。（高雄市衛生局提供）

    高市已稽查513家豬肉相關產品業者，目前全數符合規定。（高雄市衛生局提供）

