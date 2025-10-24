為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    爽！高雄海洋派對登場連假三天嗨玩水上活動

    2025/10/24 18:15 記者洪臣宏／高雄報導
    星光水岸公園增設滑水道，小朋友勇於嘗試。（記者洪臣宏攝）

    星光水岸公園增設滑水道，小朋友勇於嘗試。（記者洪臣宏攝）

    「2025高雄海洋派對 」今（24）日登場，親子遊戲場、樂團、遊艇展示、帆船賽、SUP體驗等活動齊上場，令人期待的「星光水岸公園」試營運同步揭幕，讓遊客三天連假嗨翻天。

    「高雄海洋派對」在星光水岸公園揭開序幕，市長陳其邁與女藝人林莎、多位民代出席同歡。今年海洋派對與市府工務局公園處合作，打造「星光水岸公園」展開試營運，串聯高雄港第三船渠遊艇碼頭（大港橋旁）與愛河灣水域，增設滑水道、戲水區及港景鞦韆，為最大亮點，打造融合港灣風情與城市美學的嘉年華盛典。

    活動由「神劍藝術」團隊「劍鈴幻影：雙俠問道」揭開序幕，「即將成真火舞團」以「焰環行者：時空裂縫的召喚」接棒登場，火焰與節奏交錯，照亮夜空與星光水岸。

    活動現場有孩童喜愛的親水氣墊遊具（位於高雄港21號碼頭停車場），雜耍表演與歌手樂團輪番演出，大港橋旁集結超過20艘遊艇展示與體驗，同時結合高市運發局25至26日舉辦的「高雄創意造筏競賽」，還有SUP等水域體驗，邀請民眾前來港邊感受造筏創意與海洋趣味。

    小朋友體驗滑水道樂開懷。（記者洪臣宏攝）

    小朋友體驗滑水道樂開懷。（記者洪臣宏攝）

    親子徜徉在廣大戲水區，相當開心。（記者洪臣宏攝）

    親子徜徉在廣大戲水區，相當開心。（記者洪臣宏攝）

    小朋友體驗戲水設施。（記者洪臣宏攝）

    小朋友體驗戲水設施。（記者洪臣宏攝）

    活動現場有遊艇展示。（記者洪臣宏攝）

    活動現場有遊艇展示。（記者洪臣宏攝）

    市長陳其邁為高雄海洋派對開幕。（記者洪臣宏攝）

    市長陳其邁為高雄海洋派對開幕。（記者洪臣宏攝）

