為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣配合中央防堵非洲豬瘟 持續養豬場疫調清消並禁餵廚餘

    2025/10/24 17:59 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府全面配合應變中心因應作為，已於今天前完成通霄及苑裡地區42處養豬場訪視及疫調，豬隻健康狀況均良好。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府全面配合應變中心因應作為，已於今天前完成通霄及苑裡地區42處養豬場訪視及疫調，豬隻健康狀況均良好。（圖由縣府提供）

    中央災害應變中心今（24）日下午因應非洲豬瘟疫情召開第36次會議，會中決議將相關管制事項以15天為原則，每5日進行1次滾動式檢討。苗栗縣政府全面配合應變中心因應作為，已於今天前完成通霄及苑裡地區42處養豬場訪視及疫調，豬隻健康狀況均良好；對於縣內10家申請蒸煮廚餘餵豬戶，自22日起已禁止使用廚餘養豬，在中央未宣布開放使用前，將持續稽查列管禁餵廚餘。

    縣府農業處指出，自22日接獲非洲豬瘟通報以來，動物保護防疫所已於22至24日期間，累計完成苑裡及通霄共42處養豬場疫調訪視，疫調結果豬隻健康狀況良好。同時也在養豬場周邊1.2至1.5公里範圍內進行消毒作業，同時密切關注疫情後續發展，執行養豬場健康訪視，並督促各豬場落實場區生物防疫自主消毒作業。

    農業處表示，目前縣內有10家申請蒸煮廚餘餵豬戶，縣府自22日起已同步禁止使用廚餘養豬，在中央災害應變中心未開放使用前，將持續稽查列管禁餵廚餘。 另配合中央指示，監控縣內養豬場是否異常死亡的部分，動防所除持續辦理疫調之外，也函請社團法人苗栗縣養豬協會嚴密監控養豬場是否有異常死亡情事，以確保沒有疏漏。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播