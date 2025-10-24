為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖馬公「牽罟雕塑」藝術品 重現光明

    2025/10/24 17:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    夜間照明修復後，牽罟先民智慧重現。（記者劉禹慶攝）

    光復連續假期！矗立在馬公市民生路轉角處的「牽罟雕塑」藝術裝置，1993年10月25日由軍方澎防部宋川強司令官籌建造完成，由於日夜間均照亮突顯美觀成為市區主要觀光拍照打卡地標，今逢光復節已歴經32週年，推動冬遊澎湖觀光文化甚具意義。

    牽罟是澎湖沿海傳統捕魚方式，展現澎湖人的智慧毅力團結精神。1993年10月時任澎湖防衛司令部司令官宋川強將軍，任命42期預官許和捷、1649梯下士江宙錦、1662梯上兵莊文毅負責設計製作，以澎湖傳統牽罟為創作主題，位置在昔日台灣第一份報紙的建國日報軍報、現在是「國軍人才招募中心」旁牆壁。

    澎湖市區牽罟雕塑藝像位於民生路轉角處（即縣府前及後備指揮部旁）。是古早澎湖漁民利用潮汐、發揮智慧團結力量獲利，用玄武岩砌造的捕魚圍魚方式。先前因年久失修，出現多處破損，同時也不再夜間點亮。由於澎湖國際海上花火節即將升空，民生路為進入觀音亭門面，因此澎湖縣政府旅遊處邀請原創者許和捷教授（在澎服預官役、現為東海大學藝術學院院長）舊地重遊，帶領團隊大幅度重修，並協請軍方後備指揮部負責維護管理。

    找士官當模特兒

    許和捷表示，這是當年時任澎湖預官時設計製作、雕塑翻模的作品。用陶土做3個月、翻模2個月，每天都特選1名士官當「模特兒」，研究每個骨架與肌肉，及衣服折痕與貼肉感，最後並參考幾個名作的「分面結構筆觸」完成。

    馬公市區牽罟雕塑，今年光復節32周年。（記者劉禹慶攝）

