    遊客墜谷獲救》八通關古道多處崩塌 山友盼加強維修

    2025/10/24 17:53 記者張協昇／南投報導
    八通關越嶺古道西段壯闊秀麗，素有西部錐麓古道之稱。（記者張協昇攝）

    八通關越嶺古道鐵製棧橋遭落石砸損。（記者張協昇攝）

    八通關越嶺古道棧橋遭落石砸損，遊客行走要小心。（記者張協昇攝）

    〔記者張協昇／南投報導〕八通關越嶺古道西段壯闊秀麗，有西部錐麓古道之稱，從東埔登山口至雲龍吊橋約4.5公里路段，因不需要申請入園，是熱門健行路線。惟該路段近兩年來受風災侵襲，不但棧橋毀損嚴重，且多處路段經常崩塌，遊客行經具危險性，今（24日）日即有遊客在2.3公里處滑落山谷受傷，山友盼玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）加強步道維修，確保遊客安全。

    八通關越嶺古道，由南投縣東埔登山口橫越中央山脈至花蓮山風登山口，全程約96公里。其中西段從東埔登山口至雲龍瀑布、雲龍吊橋約4.5公里路段，沿途崇山峻嶺綿延，遊客行走在懸崖峭壁之間的山徑，可欣賞優美壯闊的高山、河谷景緻，媲美花蓮太魯閣錐麓古道，不少前往東埔溫泉區泡湯的遊客會就近前往遊憩，已成為中部熱門的健行路線之一。

    惟該路段近兩年來受風災侵襲，加上地震影響，多處棧橋遭落石砸損，尤其部分路段經常崩塌，遊客行走在佈滿碎石且高低起伏落差大的狹小山徑，一不小心即可能墜谷，走起來心驚膽跳，具危險性，今天即有遊客在2.3公里處滑落山谷，幸好僅受輕傷。

    玉管處指出，該處每年都會辦理步道設施整修工作，每週也會派巡山員巡護步道設施，一發現崩塌點立即處理改善，10月13日至18日，巡山員即從登山口一直到大水窟，執行步道設施巡護工作，近期會加強維修。

    八通關越嶺古道西段部分路段崩塌，遊客扶著山壁小心翼翼通過。（記者張協昇攝）

    八通關越嶺古道2.3公里處，24日發生遊客墜谷，消防人員前往救援。（消防局提供）

