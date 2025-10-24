最害怕的事情還是發生了！「豬肉公主」哽咽發聲

「豬肉公主」怡瑄在社群平台發布心聲，講到難過處更數度哽咽。（取自「豬肉公主」IG）

台中養豬場爆發非洲豬瘟，引發國人關注。家族經營台灣黑豬肉已40年，有一定知名度、被客人稱為「豬肉公主」的接班人怡瑄，昨日在社群平台發布心聲，講到難過處更數度哽咽。

怡瑄昨日在IG發影片提到，「我們最害怕的事情，還是發生了」。因為不能隨便讓牧場的豬任意移動，也避免在屠宰場的時候，豬、車、人有交叉感染。她表示，現在所有的人、豬、車，都不能隨便移動、更換，並緊急暫停營業。

怡瑄指出，如果只是一般的豬肉攤，或許嚴重性還沒這麼大，但像是她們擁有自己的牧場，根據他們當初做的預防性計畫，只要牧場有發生這樣的疫情，不管有無感染，通通要做預防性的撲殺，整場「滅場」，就地撲殺、掩埋。「沒有人會拿自己這輩子的心血開玩笑」。

怡瑄表示，現在非洲豬瘟沒有藥醫，且是100%致死率，真的沒人希望會發生像30年前一樣的口蹄疫。講到難過處，她哽咽表示，大家的私訊和留言、加油和打氣，他們都有看到，現在包括自己家裡的人，通通禁止到豬場，只剩下親家人守在牧場守護自己的豬。

怡瑄也難過地說，新聞剛發生的時候，就收到很多人都私訊，大家都很相信他們，也知道他們的認真，他們會守在岡位上，好好保護家族的產業，現在就靜待下個禮拜政府單位的公告。「豬場是家族經營40年的心血，希望這次一樣可以撐過去。」

