為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最害怕的事情還是發生了！「豬肉公主」哽咽發聲

    2025/10/24 17:44 即時新聞／綜合報導
    「豬肉公主」怡瑄在社群平台發布心聲，講到難過處更數度哽咽。（取自「豬肉公主」IG）

    「豬肉公主」怡瑄在社群平台發布心聲，講到難過處更數度哽咽。（取自「豬肉公主」IG）

    台中養豬場爆發非洲豬瘟，引發國人關注。家族經營台灣黑豬肉已40年，有一定知名度、被客人稱為「豬肉公主」的接班人怡瑄，昨日在社群平台發布心聲，講到難過處更數度哽咽。

    怡瑄昨日在IG發影片提到，「我們最害怕的事情，還是發生了」。因為不能隨便讓牧場的豬任意移動，也避免在屠宰場的時候，豬、車、人有交叉感染。她表示，現在所有的人、豬、車，都不能隨便移動、更換，並緊急暫停營業。

    怡瑄指出，如果只是一般的豬肉攤，或許嚴重性還沒這麼大，但像是她們擁有自己的牧場，根據他們當初做的預防性計畫，只要牧場有發生這樣的疫情，不管有無感染，通通要做預防性的撲殺，整場「滅場」，就地撲殺、掩埋。「沒有人會拿自己這輩子的心血開玩笑」。

    怡瑄表示，現在非洲豬瘟沒有藥醫，且是100%致死率，真的沒人希望會發生像30年前一樣的口蹄疫。講到難過處，她哽咽表示，大家的私訊和留言、加油和打氣，他們都有看到，現在包括自己家裡的人，通通禁止到豬場，只剩下親家人守在牧場守護自己的豬。

    怡瑄也難過地說，新聞剛發生的時候，就收到很多人都私訊，大家都很相信他們，也知道他們的認真，他們會守在岡位上，好好保護家族的產業，現在就靜待下個禮拜政府單位的公告。「豬場是家族經營40年的心血，希望這次一樣可以撐過去。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播