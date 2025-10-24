韓星柳承龍也來！樟之細路徒步嘉年華開走 台日韓步道夥伴共踏山林

客家委員會主任委員古秀妃（右3）出席「2025樟之細路徒步嘉年華」，韓國電影《雞不可失》、《異能》演員柳承龍（右2）也現身。（圖由客委會提供）

客家委員會主任委員古秀妃今（24）日於苗栗縣南庄鄉出席「2025樟之細路徒步嘉年華」，與500多位山友、日韓步道夥伴及韓國電影《雞不可失》、《異能》演員柳承龍，徒步全程樟之細路步道區段10公里活動，感受台三線山林之美。

「樟之細路」為客委會自2016年起推動規劃建構的國家綠道，迄今完成北起桃園龍潭、南迄臺中東勢，全程主線與副線總長近400公里路網。

第二屆樟之細路嘉年華以「行路个人、共走世界」為主題，推出「樟之細路數位集章」活動。今年更邀請到韓國電影《異能》及《雞不可失》明星演員柳承龍、驪江路暨韓國步道協會、韓國濟州偶來基金會、日本九州偶來認定區域協議會代表共同參與。

韓國驪江路暨韓國步道協會代表張寶㵛分享，很開心今天遇上好天氣，樟之細路真的是很適合徒步的地方；韓國濟州偶來基金會執行長安殷周也說，濟州偶來步道當初也是靠著眾多志工一步一步開拓出來，感謝所有夥伴的付出。

古秀妃也感謝台灣樟之細路協會理事長彭宏源、台灣千里步道協會執行長周聖心，以及沿途行經的工作站熱情夥伴們，更感謝大家一直以來幫助國家開拓這條朝聖之路，意義十分重大。

彭宏源說，他因個人因素將卸下職務，但永遠都是樟之細路的志工，希望大家有時間就走入山林，不只能與百年前的賴和、杜聰明等歷史名人同行，也能感受沿途客庄特色人文景致，未來協會將繼續努力，讓國家步道走得更安全與順暢。周聖心指出，全世界的步道組織都是透過走路，來創造在地活化、文化傳承，更能促進文化外交等國際交流。

客委會主委古秀妃（前排左）徒步全程樟之細路步道區段10公里活動，感受台三線山林之美。（圖由客委會提供）

客委會主委古秀妃走完全程，開心與大家合影。（圖由客委會提供）

