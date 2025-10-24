台中小吃店受非洲豬瘟衝擊 議員喊話盧秀燕多關心攤商

豐原區豬肉攤暫時休業一周。（記者張軒哲攝）

台中市梧棲區僅存的一處畜牧場傳出感染非洲豬瘟，消費市場端，陸續受到影響，台中市多處市場的豬肉攤暫停營業，市議員黃守達表示，傳統市場小吃攤業者說，不要購物節；市議員謝志忠說，全台有不計其數店家受影響，若證實因為公務人員怠惰，而產生疫情破口，鼓勵大家向台中市府提國賠。

黃守達說，自己到中西區的幾處傳統市場走訪，水餃店的老闆，詢問說如果肉源被斷要到哪裡找肉，冷凍也沒關係。一位肉攤老闆邀他進店裡喝杯飲料，語帶哽咽問說盧秀燕市長是不是跟豬有仇。黃守達說，為什麼市民會計較這十幾天盧市長到底在幹嘛？這不是黨同伐異，這是責任政治，民主最基本最基本的道理；非洲豬瘟對民生經濟的衝擊才正要開始，走入基層的生活、聆聽市民的心聲、提出有效的對策，這才是身為市長應盡的責任。

台中市山線地區最大的豐原市場，有逾半數豬肉攤暫時停業，有攤商指出，庫存的豬肉賣完就開始休息，直到解禁。豐原后里的豬血湯、排骨飯、焢肉飯，是在地人日常生活的大宗，樂天宮炒麵攤因販售豬血湯與爌肉飯，今日起先公休五天。廟東夜市名店永芳亭說，扁食、四神湯、豬腳湯都會用到豬肉，這幾天還有庫存，暫時沒影響，之後走一步算一步。

市議員陳本添說，希望不要因為非洲豬瘟，造成大家一直攻擊盧秀燕市長，因為這個是任何人都不願發生，目前應該中央地方全力防止豬瘟擴大，讓大家恢復正常生活。

廟東夜市光復連假人潮絡繹，小吃業者靠豬肉庫存苦撐。（記者張軒哲攝）

廟東夜市名店永芳亭業者說，四神湯、豬腳湯都會用到豬肉，之後走一步算一步。（記者張軒哲攝）

豐原廟東夜市生意暫不受影響，業者看後續情況打算。（記者張軒哲攝）

