防廚餘之亂！彰化養豬場廚餘 可免費進焚化廠燒掉

彰化各公所清潔隊正常沿街收廚餘，回收後廚餘載往溪州焚化爐毀銷。（環保局提供）

台中爆發非洲豬瘟後，農業部公告自10月22日起，全台禁用廚餘養豬15天，彰化縣共有33場廚餘再利用養豬場，環保局已全數完成稽查，結果顯示約有半數養豬場場內仍堆有廚餘，但已停止烹煮與餵食，並無業者違規偷跑。

不過，為了協助去化養豬場業者回收的廚餘，環保局讓業者把廚餘載運到溪州焚化廠燒毀，無須額外付費，同時也請業者正常回收廚餘，再改送到焚化廠處理，避免大量的廚餘無處去化，衍生環境污染與衛生問題。

今天白天，彰化溪州焚化廠受理約20噸廚餘，來自各公所清潔隊與廚餘養豬場，公所今天也正常沿街收廚餘，只是移除原放置室外的廚餘收集桶，而業者也願意配合禁餵養政策，卻也同時擔心原本向餐廳、團膳業者、醫院，或是機關學校，甚至從軍方、監獄回收來的大量廚餘如何去化。不少餐飲與團膳業者也很擔心，若廚餘養豬場全面暫停回收，恐引發「廚餘之亂」。

環保局長江培根說，目前溪州焚化廠爐坑容量仍可應付現階段廚餘處理量，環保局已通知業者維持原本既有清運模式運作，回收後的廚餘直接送焚化爐銷毀，禁餵養期間免費進場，不會額外收取處理費用。

和美公所清潔隊以黑水虻養殖技術，處理鎮內及鄰近鄉鎮市的廚餘，雖然處理量還不是很多，但長期運作對廚餘去化會幫助。

全台禁用廚餘養豬，彰化縣開放養豬業者與公所清潔隊直接把廚餘送到溪州焚化廠燒掉。（環保局提供）

