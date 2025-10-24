為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    創歷年最高紀錄 澎湖黑面琵鷺逾150隻 還有一隻「T18」28歲「鳥瑞」

    2025/10/24 17:29 記者劉禹慶／澎湖報導
    根據色環、字環證實，飛抵澎湖一隻1999年台南繫放、現年28歲的「鳥瑞」黑面琵鷺，為野外有紀錄最長壽的繫放鳥。（鄭謙遜提供）

    根據色環、字環證實，飛抵澎湖一隻1999年台南繫放、現年28歲的「鳥瑞」黑面琵鷺，為野外有紀錄最長壽的繫放鳥。（鄭謙遜提供）

    「風神」颱風外圍環流和東北季風「共伴效應」，澎湖今年出現創紀錄150隻以上黑面琵鷺，這些嬌客不僅有2002年韓國繫放，還發現1隻色環已變色且字環脫落的黑面琵鷺，經黑面琵鷺保育學會內部討論與核對，應該是1999年台南繫放，目前年齡已28歲，是阿祖級的「鳥瑞」，更是目前野外有繫環紀錄，存活年齡最大的黑面琵鷺。

    經澎湖野鳥學會內部討論、核對，黑面琵鷺保育學會文獻記載，黑面琵鷺平均壽命約13到15歲。有紀錄顯示，其壽命可達24歲，例如在台灣被繫放編號「T18」的個體， 2021年時已被推測年齡約24歲，這次現身澎湖被發現，又將其壽命紀錄推至28歲。

    「T18」能活到28歲，幾乎是平均壽命的2倍，真的很不簡單。根據資料「T18」上次是2021年在台南市安南區城西社區1處魚塭被發現，由於台灣不是其出生地，1999年繫放時已經2歲，當2021年發現「T18」時約24歲。2021年「T18」在台灣被回報已有179次之多，多數在台南地區。

    今年下半年，中國受最強冷空氣影響，華北等地顯著降溫，食物短缺，黑面琵鷺此刻都飛往台灣西南沿海度冬，因風力太大，不少在過境澎湖時停留，寫下澎湖有史以來同時間最多黑面琵鷺的紀錄，數量更是破天荒超過150隻，還記錄其中一隻腳環編號42K，是韓國2022年繫放的。

    強風襲擊，澎湖縣今年出現創紀錄150隻以上的黑面琵鷺。（鄭謙遜提供）

    強風襲擊，澎湖縣今年出現創紀錄150隻以上的黑面琵鷺。（鄭謙遜提供）

