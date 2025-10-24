清大航空城7.2公頃土地招商又失敗 議員要求桃園市府收回

清華大學桃園醫院預定地位於桃園航空城內。（資料照，清華大學提供）

桃園市政府提供航空城7.2公頃土地給國立清華大學蓋醫院，清華與高雄醫學大學合作設立總床數高達910醫院，但合作案於去年終止，清大今年8月重啟招商，本月20日又流標，最近將再度辦理招商。議員徐其萬認為，自己的土地送給清大招商，既然清大做不來，乾脆收回自己做；教育局則說，會比照陽明交大模式，給予清大緩衝期，屆時還是沒有結果，市府會收回自做。

民進黨議員彭俊豪說，航空城因為人口增加，的確有醫療需求，未來若設立也可以服務大園、觀音民眾，衛生局對此事態度相對消極，應該可以有積極作法；事實上，桃園醫療資源不足，近日各醫院病床飽和，許多民眾甚至被迫在急診室躺好幾天，站在民眾立場，當然希望加快速度。

徐其萬質疑，當初就是因為清大成立醫學系，必須要有自己的醫院，才同意市府將土地無償撥讓給清大，結果清大的醫院還是要找其他醫療集團合作，如今卻一再觸礁，如果清大有誠意、能力，就不會一拖再拖，市府應該硬起來，將土地收回自己規劃，不要讓民眾期待一再落空。

教育局則說，陽明交大合作的醫療園區案也與清大狀況類似，市府要求一年內要有具體方案，否則會收回土地；預計年底與清大重新簽訂MOU也會比照辦理，嚴格要求清大提出具體作為，也會要求清大一定期限內完成招商，否則也會收回土地。

