為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中太平農會百週年慶 大手筆送出110輛腳踏車

    2025/10/24 17:14 記者陳建志／台中報導
    太平區農會創立100週年，今天舉行「太農盛事，榮耀百年」慶祝活動。（記者陳建志攝）

    太平區農會創立100週年，今天舉行「太農盛事，榮耀百年」慶祝活動。（記者陳建志攝）

    台中太平區農會創立100週年，今天舉行「太農盛事，榮耀百年」慶祝活動，除有園遊會、農民運動會，並布置「時光迴廊」百年歷程老照片巡禮，現場還準備110輛腳踏車等豐富摸彩品，吸引數千民眾到場同樂，祝賀太平農會生日快樂。

    太平區農會今天舉行農會創立100週年慶祝活動，包括台中市副市長鄭照新、市府農業局副局長蔡勇勝、全國農業金庫總經理吳百仁、農業部農業金融署署長李聰勇、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、楊瓊瓔、市議員張玉嬿、江和樹、蔡耀頡、黃佳恬、陳成添，以及太平區農會理事長黃文生、常務監事陳展群、總幹事余文欽等人都出席。

    現場安排農民運動會趣味活動，設計了好事成雙、粒粒皆辛苦、超級大豐收等關卡，並有農業與家政推廣成果展，還邀集台中各區農會及青農市集共同展售各式在地農特產品與美食，吸引許多民眾駐足選購。為推廣食農教育，更規劃多項趣味DIY活動及蜜蜂食農教育體驗。

    現場並布置「時光迴廊」百年歷程老照片巡禮，讓民眾透過老照片，一窺太平區還有太平農會100年來的發展歷程，因民眾只要參觀完「時光迴廊」，就可獲得1張摸彩券和80元的園遊券，吸引數千位民眾排隊索取。

    市府農業局表示，太平區農會前身為1925年創設的「有限責任太平信用販賣購買組合」，歷經多次改組與演變，於1949年成為太平鄉農會，縣市合併又改為太平區農會，到今年2025年剛好邁入創會100年，此次百週年慶祝活動，不僅是對農會長期貢獻的致敬，也是展望未來發展的里程碑，未來市府一樣會以農友服務為優先，配合並支持農會推動區內農業建設與發展，讓太平區農業持續茁壯，邁向下一個嶄新百年。

    太平區農會慶祝成立100週年，現場準備110台的腳踏車，還有眾多的摸彩品。（記者陳建志攝）

    太平區農會慶祝成立100週年，現場準備110台的腳踏車，還有眾多的摸彩品。（記者陳建志攝）

    現場布置「時光迴廊」百年歷程老照片展，吸引眾多民眾排隊欣賞。（記者陳建志攝）

    現場布置「時光迴廊」百年歷程老照片展，吸引眾多民眾排隊欣賞。（記者陳建志攝）

    現場安排農民趣味運動會。（記者陳建志攝）

    現場安排農民趣味運動會。（記者陳建志攝）

    太平區農會創立100週年，今天舉行「太農盛事，榮耀百年」慶祝活動。（記者陳建志攝）

    太平區農會創立100週年，今天舉行「太農盛事，榮耀百年」慶祝活動。（記者陳建志攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播