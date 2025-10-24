台中太平農會百週年慶 大手筆送出110輛腳踏車

太平區農會創立100週年，今天舉行「太農盛事，榮耀百年」慶祝活動。（記者陳建志攝）

台中太平區農會創立100週年，今天舉行「太農盛事，榮耀百年」慶祝活動，除有園遊會、農民運動會，並布置「時光迴廊」百年歷程老照片巡禮，現場還準備110輛腳踏車等豐富摸彩品，吸引數千民眾到場同樂，祝賀太平農會生日快樂。

太平區農會今天舉行農會創立100週年慶祝活動，包括台中市副市長鄭照新、市府農業局副局長蔡勇勝、全國農業金庫總經理吳百仁、農業部農業金融署署長李聰勇、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、楊瓊瓔、市議員張玉嬿、江和樹、蔡耀頡、黃佳恬、陳成添，以及太平區農會理事長黃文生、常務監事陳展群、總幹事余文欽等人都出席。

現場安排農民運動會趣味活動，設計了好事成雙、粒粒皆辛苦、超級大豐收等關卡，並有農業與家政推廣成果展，還邀集台中各區農會及青農市集共同展售各式在地農特產品與美食，吸引許多民眾駐足選購。為推廣食農教育，更規劃多項趣味DIY活動及蜜蜂食農教育體驗。

現場並布置「時光迴廊」百年歷程老照片巡禮，讓民眾透過老照片，一窺太平區還有太平農會100年來的發展歷程，因民眾只要參觀完「時光迴廊」，就可獲得1張摸彩券和80元的園遊券，吸引數千位民眾排隊索取。

市府農業局表示，太平區農會前身為1925年創設的「有限責任太平信用販賣購買組合」，歷經多次改組與演變，於1949年成為太平鄉農會，縣市合併又改為太平區農會，到今年2025年剛好邁入創會100年，此次百週年慶祝活動，不僅是對農會長期貢獻的致敬，也是展望未來發展的里程碑，未來市府一樣會以農友服務為優先，配合並支持農會推動區內農業建設與發展，讓太平區農業持續茁壯，邁向下一個嶄新百年。

太平區農會慶祝成立100週年，現場準備110台的腳踏車，還有眾多的摸彩品。（記者陳建志攝）

現場布置「時光迴廊」百年歷程老照片展，吸引眾多民眾排隊欣賞。（記者陳建志攝）

現場安排農民趣味運動會。（記者陳建志攝）

