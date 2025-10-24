為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    避免非洲豬瘟疫情擴大 桃園開放觀音保障掩埋場收餐廳廚餘

    2025/10/24 17:11 記者謝武雄／桃園報導
    避免非洲豬瘟疫情擴大，桃園市政府開放保障掩埋場收受無去化管道餐廳業的廚餘。（環保局提供）

    避免非洲豬瘟疫情擴大，桃園市政府開放保障掩埋場收受無去化管道餐廳業的廚餘。（環保局提供）

    台中爆發豬隻感染非洲豬瘟疫情，市府要求養豬戶暫停使用廚餘餵豬，為確保全市廚餘處理不中斷；除一般家戶與學校團膳廚餘維持既有清運管道外，針對遭清除業者「棄單」餐廳業者，環保局即日起開放觀音保障掩埋場協助收受廚餘，避免廚餘堆積或遭違法棄置。

    環保局說明，觀音保障掩埋場將於明日起，每日上午10點至下午2點開放，提供無去化管道的餐廳業者自行載運廚餘前往，現場設有駐場人員協助過磅登記，業者須提供餐廳名稱、車號及原收運廠商名稱，以確保去化流向可追溯。

    環保局強調，原有廚餘收運服務持續正常，僅禁止送往養豬場，以防疫為優先考量，一般市民仍可照常將廚餘交由清潔隊收運，為避免掩埋場被濫用，環保局提醒業者不得收受外縣市廚餘、不得混入其他垃圾，並應確實瀝乾廚餘水分，環保局也已派員每日清潔消毒，確保場內作業環境安全及秩序。

    環保局呼籲民眾落實「減少廚餘四步驟」：少量多次採買、避免食材過期；自煮按量烹調、減少剩食；外食適量點餐、打包吃完不浪費；廚餘瀝乾交運，清潔隊收運更順暢。

