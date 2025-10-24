池上秋收藝術節下午開演 蕭美琴低調現身觀賞

池上秋收藝術節由優人神鼓演出。（池上鄉公所提供）

2025台東池上秋收藝術節今日（24）舉辦「鄉親場」，邀請知名表演團體優人神鼓與金曲歌手桑布伊合作，全新創作的音樂結合擊鼓與吟唱，為今年秋收節揭開序幕，副總統蕭美琴低調現身。天空雖飄起細雨，仍不減現場觀眾熱情，氣氛熱烈。

池上秋收藝術節邁入第17屆，連續3天演出，首場是免費的鄉親場，吸引約2500名台東民眾參加，去年蕭美琴也有參加秋收藝術節，今年再度來捧場，但低調觀看表演。連江縣長王忠銘也率領縣府團隊到台東參加，他表示，池上秋收藝術節是全國知名的文化盛會，台東的自然氛圍與藝術融合令人嚮往。

請繼續往下閱讀...

池上鄉長林建宏表示，曾於2015應邀池上秋收演出的優人神鼓，10年後再次回到池上，特別邀請以母語創作並努力保存原住民文化與生活的台東金曲歌手桑布伊合作演出，今天下午是免費的鄉親場，25日、26日則是收費場，每場2500張票，已經售完。

池上秋收稻穗藝術節自2007年起舉辦，以稻田為舞台、以大地為布景，長年吸引國內外觀眾到訪。池上鄉公所表示，活動不僅象徵豐收的喜悅，也代表土地與藝術共生的精神，期盼透過藝術節持續推動在地文化永續發展。

副總統蕭美琴現身池上秋收藝術節。（池上鄉公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法