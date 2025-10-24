為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    椪柑綠了咖啡紅了 台南東山咖啡龍眼饗宴席開60桌振興商圈

    2025/10/24 17:07 記者楊金城／台南報導
    東山咖啡龍眼饗宴席開60桌。（記者楊金城攝）

    東山咖啡龍眼饗宴席開60桌。（記者楊金城攝）

    台南市東山區歷經年初楠西震災、7月丹娜絲風災，現在特產青皮椪柑綠了、咖啡紅了，地震受損的174座龍眼焙窯也由賑災基金會補助700多萬元全部修復，東山區公所和東山商圈今天（24日）推出振興商圈活動，首度用特產入菜舉辦咖啡龍眼饗宴，席開60桌，行銷東山特產，明天還有東山區農會接力舉辦東山咖啡節。

    擔任賑災基金會董事長的行政院政委陳時中受邀出席，台南市長夫人劉育菁特地贈送龍眼乾酒，感謝基金會出手相助延續東山龍眼乾產業文化。

    台南東山特產以咖啡、土窯焙灶龍眼乾、青皮椪柑最出名，為行銷東山特色農產，振興東山商圈，東山咖啡龍眼饗食振興商圈推廣活動今天在東山運動公園舉辦，東山區長張政郎說，咖啡、龍眼、椪柑都是東山的驕傲，東山龍眼今年受災慘重，產量銳減，焙窯能及時修復烘焙，讓消費者吃到龍眼乾是件珍貴和幸福的事。

    東山咖啡龍眼饗宴以咖啡、龍眼乾和筍殼魚等特產入菜，也能吃到東山鴨頭、排骨酥，1桌只要5千元，還送1千元市集消費券，賓客大讚料理好吃。故鄉就是東山的市府秘書長尤天厚、民政局局長姜淋煌也到場代言。現場還有文創市集、農特產展售、咖啡體驗區、提供東山咖啡、青皮椪柑、火龍果、龍眼乾免費品嘗，邀請歌手甲子慧演唱的音樂會炒熱氣氛。

    東山農會明天舉辦東山咖啡節，11月1日舉辦東山之旅「咖啡朝聖路」走訪產地李子園的咖啡莊園。公所說，秋高氣爽，現在到東山吃椪柑、喝咖啡，遊覽175咖啡公路、崁頭山登山健行、順訪關子嶺泡湯正當時。

    免費吃東山青皮椪柑、火龍果。（記者楊金城攝）

    免費吃東山青皮椪柑、火龍果。（記者楊金城攝）

    東山龍眼乾出名，今年產量少。（記者楊金城攝）

    東山龍眼乾出名，今年產量少。（記者楊金城攝）

    歌手甲子慧（前右三）前來演唱，炒熱氣氛。（記者楊金城攝）

    歌手甲子慧（前右三）前來演唱，炒熱氣氛。（記者楊金城攝）

    擔任賑災基金會董事長的行政院政委陳時中（中）受邀出席，台南市長夫人劉育菁（左）、農業局副局長吳威達（右）特地贈送龍眼乾酒，感謝基金會協助修復龍眼焙窯。（記者楊金城攝）

    擔任賑災基金會董事長的行政院政委陳時中（中）受邀出席，台南市長夫人劉育菁（左）、農業局副局長吳威達（右）特地贈送龍眼乾酒，感謝基金會協助修復龍眼焙窯。（記者楊金城攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播