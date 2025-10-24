椪柑綠了咖啡紅了 台南東山咖啡龍眼饗宴席開60桌振興商圈

東山咖啡龍眼饗宴席開60桌。（記者楊金城攝）

台南市東山區歷經年初楠西震災、7月丹娜絲風災，現在特產青皮椪柑綠了、咖啡紅了，地震受損的174座龍眼焙窯也由賑災基金會補助700多萬元全部修復，東山區公所和東山商圈今天（24日）推出振興商圈活動，首度用特產入菜舉辦咖啡龍眼饗宴，席開60桌，行銷東山特產，明天還有東山區農會接力舉辦東山咖啡節。

擔任賑災基金會董事長的行政院政委陳時中受邀出席，台南市長夫人劉育菁特地贈送龍眼乾酒，感謝基金會出手相助延續東山龍眼乾產業文化。

台南東山特產以咖啡、土窯焙灶龍眼乾、青皮椪柑最出名，為行銷東山特色農產，振興東山商圈，東山咖啡龍眼饗食振興商圈推廣活動今天在東山運動公園舉辦，東山區長張政郎說，咖啡、龍眼、椪柑都是東山的驕傲，東山龍眼今年受災慘重，產量銳減，焙窯能及時修復烘焙，讓消費者吃到龍眼乾是件珍貴和幸福的事。

東山咖啡龍眼饗宴以咖啡、龍眼乾和筍殼魚等特產入菜，也能吃到東山鴨頭、排骨酥，1桌只要5千元，還送1千元市集消費券，賓客大讚料理好吃。故鄉就是東山的市府秘書長尤天厚、民政局局長姜淋煌也到場代言。現場還有文創市集、農特產展售、咖啡體驗區、提供東山咖啡、青皮椪柑、火龍果、龍眼乾免費品嘗，邀請歌手甲子慧演唱的音樂會炒熱氣氛。

東山農會明天舉辦東山咖啡節，11月1日舉辦東山之旅「咖啡朝聖路」走訪產地李子園的咖啡莊園。公所說，秋高氣爽，現在到東山吃椪柑、喝咖啡，遊覽175咖啡公路、崁頭山登山健行、順訪關子嶺泡湯正當時。

免費吃東山青皮椪柑、火龍果。（記者楊金城攝）

東山龍眼乾出名，今年產量少。（記者楊金城攝）

歌手甲子慧（前右三）前來演唱，炒熱氣氛。（記者楊金城攝）

擔任賑災基金會董事長的行政院政委陳時中（中）受邀出席，台南市長夫人劉育菁（左）、農業局副局長吳威達（右）特地贈送龍眼乾酒，感謝基金會協助修復龍眼焙窯。（記者楊金城攝）

