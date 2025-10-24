為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    加熱菸載具展示惹議 拒菸聯盟批國健署違法放寬

    2025/10/24 17:00 記者邱芷柔／台北報導
    加熱菸合法開賣後爭議不斷，台灣拒菸聯盟今（24日）嚴正呼籲政府全面禁止加熱菸載具展示。（資料照）

    加熱菸合法開賣後爭議不斷，台灣拒菸聯盟今（24日）嚴正呼籲政府全面禁止加熱菸載具展示。（資料照）

    加熱菸合法開賣後爭議不斷，繼美商產品未依規定標示尼古丁含量後，日商產品的「加熱菸載具」能否公開展示再掀波瀾。台灣拒菸聯盟今日（24）嚴正呼籲，國健署以「消費者保護法」為由放寬展示規範，形同縱容菸商行銷，違背「菸害防制法」精神，要求政府撤回違法行政命令，全面禁止加熱菸載具展示。

    所謂加熱菸載具，就是將含尼古丁的「菸草柱」加熱產生蒸氣供人吸食的電子設備，屬於加熱菸產品的必要組合元件。國健署上月才強調「不得以實體或圖文展示」，昨晚卻發布新聞稿表示，已透過行政函釋，依「消保法」規定，品牌與價格屬合法消費資訊，可「依法必要展示」，引發民團強烈不滿。

    拒菸聯盟指出，「菸害防制法」第1條明定「為防制菸害、維護國人健康」特制定本法，依「中央法規標準法」第16條規定，特別法應優先於普通法，主管機關卻以「消保法」為由開放展示，明顯違反法律保留原則，這是違法行政。

    聯盟進一步說明，「菸害防制法」第12條明文禁止「菸品及其必要組合元件」展示，第13條僅針對「菸品」設有限制性例外。換句話說，加熱菸載具依法不得展示，更不能以行政命令放寬，若主管機關認為制度不足，應循正軌修法，而非以行政解釋取代已通過的法律。

    聯盟也引用「憲法法庭釋字第794號」指出，菸品廣告或促銷不論形式，皆屬應受禁止的經濟活動。展示加熱菸載具本質上就是行銷與促銷，主管機關卻以「消費者知的權利」為由放寬，不僅違背防制菸害的立法精神，也忽略憲法法庭對「限制菸品促銷以維護國民健康」的正當性。

    拒菸聯盟批評，目前加熱菸多在超商販售，展示區常位於收銀櫃檯最醒目處，載具包裝上又未附「菸害警示圖文」，形同讓兒少每日暴露在菸商行銷之下，呼籲衛福部懸崖勒馬、不要屈服菸商壓力。

    聯盟也提出三大訴求，一、撤回違反「菸害防制法」的行政命令，全面禁止展示。二、若認為應比照菸品展示，應循立法程序修法。三、若例外開放，應比照紙菸嚴格規範，不得突顯，圖片應縮小比例並附警示圖文。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播