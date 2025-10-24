加熱菸載具展示惹議 拒菸聯盟批國健署違法放寬

加熱菸合法開賣後爭議不斷，台灣拒菸聯盟今（24日）嚴正呼籲政府全面禁止加熱菸載具展示。（資料照）

加熱菸合法開賣後爭議不斷，繼美商產品未依規定標示尼古丁含量後，日商產品的「加熱菸載具」能否公開展示再掀波瀾。台灣拒菸聯盟今日（24）嚴正呼籲，國健署以「消費者保護法」為由放寬展示規範，形同縱容菸商行銷，違背「菸害防制法」精神，要求政府撤回違法行政命令，全面禁止加熱菸載具展示。

所謂加熱菸載具，就是將含尼古丁的「菸草柱」加熱產生蒸氣供人吸食的電子設備，屬於加熱菸產品的必要組合元件。國健署上月才強調「不得以實體或圖文展示」，昨晚卻發布新聞稿表示，已透過行政函釋，依「消保法」規定，品牌與價格屬合法消費資訊，可「依法必要展示」，引發民團強烈不滿。

拒菸聯盟指出，「菸害防制法」第1條明定「為防制菸害、維護國人健康」特制定本法，依「中央法規標準法」第16條規定，特別法應優先於普通法，主管機關卻以「消保法」為由開放展示，明顯違反法律保留原則，這是違法行政。

聯盟進一步說明，「菸害防制法」第12條明文禁止「菸品及其必要組合元件」展示，第13條僅針對「菸品」設有限制性例外。換句話說，加熱菸載具依法不得展示，更不能以行政命令放寬，若主管機關認為制度不足，應循正軌修法，而非以行政解釋取代已通過的法律。

聯盟也引用「憲法法庭釋字第794號」指出，菸品廣告或促銷不論形式，皆屬應受禁止的經濟活動。展示加熱菸載具本質上就是行銷與促銷，主管機關卻以「消費者知的權利」為由放寬，不僅違背防制菸害的立法精神，也忽略憲法法庭對「限制菸品促銷以維護國民健康」的正當性。

拒菸聯盟批評，目前加熱菸多在超商販售，展示區常位於收銀櫃檯最醒目處，載具包裝上又未附「菸害警示圖文」，形同讓兒少每日暴露在菸商行銷之下，呼籲衛福部懸崖勒馬、不要屈服菸商壓力。

聯盟也提出三大訴求，一、撤回違反「菸害防制法」的行政命令，全面禁止展示。二、若認為應比照菸品展示，應循立法程序修法。三、若例外開放，應比照紙菸嚴格規範，不得突顯，圖片應縮小比例並附警示圖文。

