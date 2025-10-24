屏縣重陽敬老暨長照人員聯合表揚大會 印尼移工莎莉獲肯定

外籍移工莎莉來台11年，服務能力獲得肯定。（記者葉永騫攝）

屏東縣今天舉辦重陽敬老暨長照人員聯合表揚大會，縣長周春米表示，社會福利、長照服務等領域的優秀人員及團體，不僅展現專業，更以無私奉獻與細膩陪伴，守護屏東縣長輩及身心障礙者的健康與生活品質。

這次表揚30名長青楷模、26名敬老楷模，2個績優老人團體；長照人員共有45位個人獎及15名團體獎獲獎，得獎團體有多個日照中心因為展現創新精神，落實「無圍籬」理念，以及結合社區教會與學校，讓居民、學生及孩子走入日照而獲得肯定， 其中印尼移工莎莉則是從家庭看護工轉為機構照顧服務員，在台灣服務超過11年，認真、努力的態度獲得肯定，並且獲得照顧品質獎的活力新人獎。

獲得長照金牌獎的孝愛仁愛之家主任王淑君表示，該機構設立54年，收容有120餘人，照護人員一半台籍、一半外籍，對於照護相當用心，歷年來獲獎無數，獲得各位的肯定。

縣長周春米表示，這些受表揚的人員與團體，展現了專業、愛心與責任感，也見證屏東在社會福利與長照服務上的努力與成果。縣府將持續推動在地化、多元化資源，讓每一位長者與家庭都能獲得照顧與陪伴，共同打造最溫暖的希望城市。

獲得金牌獎的孝愛仁愛之家。（記者葉永騫攝）

屏東縣表揚長照及機構優秀相關人員。（記者葉永騫攝）

