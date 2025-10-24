為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏縣重陽敬老暨長照人員聯合表揚大會 印尼移工莎莉獲肯定

    2025/10/24 16:55 記者葉永騫／屏東報導
    外籍移工莎莉來台11年，服務能力獲得肯定。（記者葉永騫攝）

    外籍移工莎莉來台11年，服務能力獲得肯定。（記者葉永騫攝）

    屏東縣今天舉辦重陽敬老暨長照人員聯合表揚大會，縣長周春米表示，社會福利、長照服務等領域的優秀人員及團體，不僅展現專業，更以無私奉獻與細膩陪伴，守護屏東縣長輩及身心障礙者的健康與生活品質。

    這次表揚30名長青楷模、26名敬老楷模，2個績優老人團體；長照人員共有45位個人獎及15名團體獎獲獎，得獎團體有多個日照中心因為展現創新精神，落實「無圍籬」理念，以及結合社區教會與學校，讓居民、學生及孩子走入日照而獲得肯定， 其中印尼移工莎莉則是從家庭看護工轉為機構照顧服務員，在台灣服務超過11年，認真、努力的態度獲得肯定，並且獲得照顧品質獎的活力新人獎。

    獲得長照金牌獎的孝愛仁愛之家主任王淑君表示，該機構設立54年，收容有120餘人，照護人員一半台籍、一半外籍，對於照護相當用心，歷年來獲獎無數，獲得各位的肯定。

    縣長周春米表示，這些受表揚的人員與團體，展現了專業、愛心與責任感，也見證屏東在社會福利與長照服務上的努力與成果。縣府將持續推動在地化、多元化資源，讓每一位長者與家庭都能獲得照顧與陪伴，共同打造最溫暖的希望城市。

    獲得金牌獎的孝愛仁愛之家。（記者葉永騫攝）

    獲得金牌獎的孝愛仁愛之家。（記者葉永騫攝）

    屏東縣表揚長照及機構優秀相關人員。（記者葉永騫攝）

    屏東縣表揚長照及機構優秀相關人員。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播