    首頁 > 生活

    康橋小學生頂暴雨山訓惹議！校方：行程已調整未入山區

    2025/10/24 16:56 記者翁聿煌／新北報導
    康橋國際學校青山校區小學部6年級學生赴二格山進登山訓練。（摘自康橋國際學校青山校區臉書）

    康橋國際學校青山校區小學部6年級學生赴二格山進登山訓練。（摘自康橋國際學校青山校區臉書）

    台灣北部近日受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，連日豪雨不斷，康橋國際學校青山校區國小6年級師生，22日冒雨如期赴新北市石碇二格山進行登山訓練引發爭議。校方表示，6年級學生每年4月會去爬雪山，所以行前會進行6次的登山遠足訓練，22日是第一次，遇豪雨也有調整行程，避免冒險，行程為自願參加，事前已與家長充分溝通，做好安全維護措施。

    校方表示，青山校區200多位師生22日前往二格山區進行山路訓練，雖然天候不佳，師生仍然完成行程，途中因為雨勢變大，所以校方適時調整路線，改變原本要進入山區的行程，只走到山路前段就已折返，師生均安然返回，因為事前已與家長充份溝通，事後也沒聽到學生及家長有不好的反應，外界有異音指校方忽視天候異常、不顧學生安危進行山訓，並非實情。

    校方指出，康橋學校辦理菁英課程是結合一整年的學科主題，讓學生嘗試走出舒適圈，進行可控範圍的冒險，落實體驗教育學習，當日行走路線有7成都是產業道路，並在產業道路旁用午餐，僅有從登山口進入山徑一小段即折返，且山徑相當平緩，全程約3小時，全員平安。

    校方表示，在辦理活動前一週及前一日，學校均派員前往實地勘查所有行經路線確保安全，活動時亦於隊伍前方派出先行人員即時掌握路況，出發當日早上於「土石流防災資訊網」（農業部農村發展及水土保持署）查核「土石流警戒清單」，確認前往區域無疑慮才正式出發。

    校方希望培育學生勇於面對困難，不過辦理每一場活動都會審慎的評估風險，以學生安全為第一考量，感謝各界關心。

