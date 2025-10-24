新北校園廣告人輔大斬獲前3名 「讓玩具繼續發光」奪首獎

新北市新聞局籌辦「新北校園廣告人」，今（24）日舉行頒獎典禮。（記者黃子暘攝）

新北市新聞局籌辦「新北校園廣告人」，讓青年發揮源源不絕的創意，今（24）日舉行頒獎典禮。市長侯友宜表示，輔仁大學團隊作品「讓玩具繼續發光」獲得首獎，該作品以新北市玩具銀行為題發揮，展現玩具銀行「循環再生」的環保理念；此外，今年各參賽團隊也從樂齡學習、動物保護、電競基地、三鶯遊憩、寵物友善、循環杯、塭仔圳市地重劃及運動城市等議題發揮，作品水準媲美專業廣告人才，展現年輕世代創意與視角。

侯友宜說，獲獎者從100多組參賽作品中突破重圍，斬獲佳績，值得肯定，勉勵學生持續創作、學習；今年活動持續與廣告業界合作，提供入圍12強團隊與業界專家討論腳本、影像產業講座等資源，獲獎學生未來也有機會進入合作的廣告公司實習，是產官學結合的成果。

新聞局長李利貞介紹，獲得首獎的輔仁大學團隊作品「讓玩具繼續發光」以二手玩具擬人、參加玩具銀行面試的情節呈現，寄環保永續主題於情感中，敘事清晰、完成度高，獲得評審一致青睞。

此外，李利貞說，第二名暨社群行銷獎作品、輔仁大學團隊作品「鶯鶯鶯為遊泥」以電視購物節目形式開場，展現三鶯地區的知名旅遊景點及特色，既吸睛又有娛樂性；第三名由輔仁大學團隊作品「夢想因你閃耀」拿下，此作品由一位創作者獨立參賽，關注新北對體育環境的支持以及運動城市的發展，傳遞運動員的熱情。

新聞局補充，評審特別獎由世新大學團隊作品「少年的夢也是夢」奪得，該作品以「父子靈魂互換」設定鋪陳兩代在追夢過程中，從矛盾到理解、到認同彼此夢想與堅持，創意別具巧思。前三名團隊將分別獲得獎金15萬、10萬及8萬元，評審特別獎及社群行銷獎各1萬元。

