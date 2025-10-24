立霧溪堰塞湖壩體降挖啟動了! 最新空拍畫面曝光

立霧溪燕子口堰塞湖上方空拍，堰塞湖目前水位距離壩頂3.43公尺。（林保署花蓮分署提供）

花蓮秀林鄉立霧溪的燕子口出現堰塞湖，由於靳珩隧道穩定洩水，壩體滲流情況未加劇，林保署花蓮分署昨完成工程招標後，新廠商今天進駐啟動壩體降挖，光復節假期沒有休息。

林保署花蓮分署表示，得標新廠商今天早上8點已進場準備施工，除了在崩塌邊坡上方垂降評估刷坡，機具也已進場，將在壩體上方挖出導流水道，如順利，水流可進一步下切後帶走土砂，自然削弱壩體的量體，如成效有限，會採取第2階段降挖，施工同時也將密切監測降雨及水位變化，如有危險將隨時發布細胞簡訊等通知，提醒民眾注意。

請繼續往下閱讀...

回顧燕子口堰塞湖時間軸，燕子口步道上方山壁是在17日清晨4點58分發生崩塌，被中研院寬頻地震站位於寧安橋、布洛灣的測站偵測到「微地動」，崩塌過程歷時18秒，4點59分又發生次要小崩塌，崩塌土石32萬立方公尺阻塞立霧溪河道，形成天然壩體，壩頂高程為海拔270公尺，當天傍晚水位就超過燕子口步道，17日晚間8點太管處就依照災防法，公告太魯閣國家公園區全區封閉並撤離遊客。

而湖水在18日凌晨2點半漫入中橫公路靳珩隧道西口，通過441公尺長隧道後流出，18日早上從魯丹橋上形成瀑布洩水回到立霧溪主流，壩體承受的水壓，因為水流有了出口而有所緩解，讓堰塞湖水位不致於迅速潰決。

18日當天上午，陽明交大、成功大學防災團隊、臺灣世曦工程人員已進入監測壩體，並架設觀測站提供即時資訊，但18日中午因壩底滲流水量變大，加上水位升高距離壩頂不到5公尺，林保署針對立霧溪下游的秀林鄉立霧溪南北岸聚落、電廠設施發布紅色警戒，人員撤離。

20日起風神颱風外圍環流在北台灣造成劇烈降雨，施工團隊與老天爺搶時間，20日下午已抵達立霧溪壩頂進行降挖工程，當天立霧溪堰塞湖已安裝水位計，但21日因山區降雨，水位一度高漲到267.06公尺，距離壩頂高程270公尺不到3公尺，壩體下方滲流也變大，擔心潰壩因此施工暫停。

22日以後山區降雨趨緩，湖水也緩慢降低水位，23日下午1點30分解除下游的堰塞湖紅色警戒；今日截至下午3點40分最新數據，立霧溪堰塞湖水位高程266.57公尺，距離壩頂3.43公尺，湖水面積為11公頃，蓄水量為191萬噸（滿水位為230萬噸）。

由於原廠商與林保署對降挖土方量產生認知差距，林保署21日重新發包、22日完成招標，原廠商與林保署現地決算，新廠商23日進場；此外，太魯閣國家公園高山地區包括南湖、畢祿羊頭、北二段等高山登山路線，也在23日恢復入園申請作業。

立霧溪燕子口堰塞湖上方空拍，壩體下方溢流情況未擴大。（林保署花蓮分署提供）

立霧溪燕子口堰塞湖。（林保署花蓮分署提供）

立霧溪堰塞湖壩體下方溢流的水流穩定。（林保署花蓮分署提供）

燕子口堰塞湖透過中橫靳珩隧道洩水，今天仍持續在靳珩隧道東口、魯丹橋溢流成瀑布。（林保署花蓮分署提供）

施工廠商機具24日進場。（林保署花蓮分署提供）

施工廠商機具今進場。（林保署花蓮分署提供）

燕子口堰塞湖施工人員24日進行刷坡現勘。（林保署花蓮分署提供）

燕子口堰塞湖施工人員進行刷坡現勘。（林保署花蓮分署提供）

燕子口堰塞湖施工人員。（林保署花蓮分署提供）

燕子口步道上邊坡發生崩塌時，引起震動波被中研院的寬頻地震站監測到微地動，時間在17日清晨4點58分，歷時18秒。（林保署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法