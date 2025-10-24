為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    海產店水缸驚見「巨物」！老闆娘曝「沒人要吃」養了8年

    2025/10/24 16:51 即時新聞／綜合報導
    老闆娘說，這條魚養了8年，沒有人要吃，結果越養越大。（chungho0130 授權使用）

    老闆娘說，這條魚養了8年，沒有人要吃，結果越養越大。（chungho0130 授權使用）

    網友「chungho0130」近日在 Threads 上發文，附上一隻「龍虎斑」在水缸中的照片說，是在海產店用餐時拍下，老闆娘告訴他，這條魚養了8年，沒有人要吃結果越養越大。文章引發網友熱議，目前已有超過70萬次瀏覽。

    原PO昨（23）日在Threads上發文說，到海產店用餐，發現這條約有60公分以上的大魚，問老闆娘這是什麼魚？老闆娘回應，這條魚已經養8年，沒人要吃牠，結果越養越大條，過程中，老闆娘還伸手下去摸牠，牠也乖乖地被摸。原PO也說，「我希望永遠不要有人點牠」。

    據查，這間海產店位於台北市合江街，有網友說，只要對這條魚揮揮手，牠還會靠過來，老闆娘應該也捨不得賣；也有自稱在海產店工作員工的兒子說，那條魚非常有靈性，是「鎮店之魚」，歡迎大家到合江街看看，大廚的台菜料理也很好吃。

    貼文下方，網友紛紛留言說，「這隻叫乖乖，你想點二姐也不賣的好嗎」、「居然養了8年」、「時價是他的保護傘」。另外，還有不少網友指出想買去放生，遭另一派網友制止說，這條魚是外來種「龍虎斑」，「絕對不能放生！生態災難！」、「這種人工混種石班，是可怕的自然生態殺手。」

    在 Threads 查看

