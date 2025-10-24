為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    網友苦喊換季過敏又來了 鄉民熱情分享「保命撇步」

    2025/10/24 16:37 即時新聞／綜合報導
    天氣轉涼，不少民眾開始出現鼻塞、打噴嚏、皮膚癢等過敏症狀。示意圖。（freepik）

    氣溫驟降、季節交替，不少民眾開始出現鼻塞、打噴嚏、皮膚癢等過敏症狀。近日有網友發文求助，表示每到換季「整個人就像失控」，過敏大發作，想請教其他人如何撐過這段難熬時期。貼文引發熱烈回應，網友紛紛分享自身「抗過敏生存法」。

    原PO在PTT發文向鄉民求救，透露自己「每次換季整個人好像不受控一樣，過敏大發作」，想問大家是怎麼度過這段時間？有什麽方法可以改善過敏症狀？

    底下網友留言踴躍，有人建議「內外兼顧」調理體質：「試試看益生菌加除濕機吧，台灣太潮濕了，體內外都要顧。」也有網友分享自身實戰經驗：「過敏藥、空氣清淨機、除濕、室內慢跑、少吃加工食物，我對抗過敏已經第四年。」

    不少人認為「運動最有用」，認為空氣清淨機與抗組織胺只能暫時緩解，「真正要靠運動提升免疫力」。有網友提醒環境清潔也關鍵：「常洗窗簾床單、沙發地毯也要吸一吸」、「天氣變乾要擦乳液、換季衣物一定要洗乾淨」。

