空服員病逝長榮航調查報告 工會怒批迴避「PUA」職場企業文化

長榮航空34歲孫姓空服員抱病執勤，返台後本月10日不幸病逝，長榮航空今天（24日）公布調查報告，稱有多項疏失。桃園市空服員職業工會則痛批，長榮航空迴避檢討「PUA」（情感操縱）空服員的職場和企業文化，也未好好面對被傷害的空服員們。

桃園市空服員工會今天下午發表聲明，指出長榮航空的空服員只要請假就會面臨多重懲罰，包含病假、特別休假和天災假等假別，都會被扣考績和禁選班、調班等各項不利處分，如果請假剛好適逢國定假日，更會加重懲罰，這也是孫姓空服員生前面臨的痛苦之一。

工會指出，但長榮航空的調查報告中，對孫姓空服員抱病上班、不敢請假的結構性壓力，隻字未提，等於迴避檢討「PUA」空服員的職場環境和企業文化，和空服員的期望仍有相當距離。

桃園市空服員職業工會主張，包含病假、特別休假和天災假等假別，都不應該被扣考績和其他權益，才能確保個別員工依法請假能有基本保障，但長榮航空調查報告仍僅模糊回應，年底會調整考評制度，增加病假的裕度，卻對其他假別是否也有保障、其他不利處分是否會相應取消，完全沒有回應。

工會指出，長榮航空的考績年度是從11月1日起算，結算至隔年10月31日，亦即114年度考績即將結算，115年度考績標準往例也都是在11月公布，才能讓空服員有所依循。

工會補充，長榮航空在調查報告指出，會增加缺員津貼減輕請假空服員的歉意，「該道歉的是公司、而非請假的空服員，長榮航空這種說法，代表長榮航空沒有檢討，仍然認為請假不合理」。工會強調，應該從源頭解決，改善空服員不敢請假的制度，避免抱病上班，才不會發生空服員在機上生病不適導致缺員的情況。

長榮航空推託到年底才調整，桃園市空服員職業工會認為長榮航空只是拖延時間、做公關處理，等風頭過了，就會繼續對空服員維持高壓管理。工會主張，請長榮航空立即和工會協商，正面回應空服員，是否請病假、特別休假和天災假都不會影響考績，也不會影響選班、調班等其他權益。

工會說，長榮航空在經過連日嚴重的公關危機後，終於發布完整的新聞稿，但仍然沒有對空服員發過任何一封慰問信，桃園市空服員職業工會須強調「長榮航空如果要修補社會形象，應該從善待空服員、面對被你們傷害的空服員開始，而不是公關處理」。

