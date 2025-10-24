為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    備戰黑客松競賽 近400名高手齊聚台北秋季程式設計節賽前工作坊

    2025/10/24 16:25 記者孫唯容／台北報導
    「2025台北秋季程式設計節—城市通微服務大黑客松」賽前工作坊，今（24）日在青年局國際會議中心登場，為競賽提前暖身。（北市資訊局提供）

    「2025台北秋季程式設計節—城市通微服務大黑客松」賽前工作坊，今（24）日在青年局國際會議中心登場，為競賽提前暖身。（北市資訊局提供）

    「2025台北秋季程式設計節—城市通微服務大黑客松」賽前工作坊，今（24）日在青年局國際會議中心舉辦，為即將登場的競賽提前暖身，本屆黑客松共吸引85支隊伍，近400名全國各地的程式好手報名參賽，競爭激烈、創意滿載。

    資訊局副局長古永昌表示，台北市長期推動「服務型政府」理念，透過開放資料、開放平台與開源架構，鼓勵市民、業界與政府共同協作，期望打造以使用者為中心的公共服務，「這不僅是一場競賽，更是一場公私協力的城市創造運動，體現共創共益精神，讓每位參與者都成為城市創新的夥伴。」

    資訊局指出，本次競賽鼓勵參賽團隊運用開放平台與市政資料，提出具實用性與延展性的數位服務方案，活動現場同步公布本屆「城市通微服務大黑客松」三大競賽主題「安全之都」、「運動之都」與「未來之都」，主題緊扣北市的發展願景，鼓勵參賽者提出創新解方，實踐「集眾人之智，成眾人之事」理念。

    資訊局說明，為協助參賽者迅速掌握開發要領，今天工作坊安排開源專案導引與技術重點解析，並透過模擬器實作練習，讓團隊熟悉實際操作流程。下午的晉級面談階段，更由資訊局局長趙式隆親自參與，與團隊面談交流，評估開發潛力與創新構想，最終選出40支隊伍晉級正式競賽。

    資訊局表示，透過黑客松推廣開源技術與跨域協作，台北正以服務型政府的精神，打造「未來之都、安全之都、運動之都」的實踐場域，讓市政服務更貼近民眾需求。

    賽前工作坊下午的晉級面談，由資訊局局長趙式隆親自與團隊面談交流，評估開發潛力與創新構想。（北市資訊局提供）

    賽前工作坊下午的晉級面談，由資訊局局長趙式隆親自與團隊面談交流，評估開發潛力與創新構想。（北市資訊局提供）

