熟了就變敷衍？ 網友吐槽「髮型師通病」掀共鳴

近日有網友發文吐槽「髮型師通病」，掀起網友共鳴。示意圖。（路透）

近日有網友發文抱怨，自己長期到同一家美髮店、給同一位設計師服務，發現「頭幾次都超用心，熟了以後就開始隨便」，引發大量網友共鳴，不少人直呼「真的有這種現象」。

原PO在Dcard發文表示，她前幾次光顧時，設計師總是特別細緻、連小細節都會注意，但時間一長，那份用心就逐漸消失。由於自己個性較「俗辣」，不太敢當下反應，只能帶著一點鬱悶、心不甘情不願地回家。但她笑稱，最近決定「不再內耗」，要學會直接表達需求，「要髮根立、不要亂燙，拜託剪漂亮一點！」並感嘆，或許那些被嫌「很奧」的客人，其實只是學會為自己發聲。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多網友留言表示深有同感，「一開始超棒，後來就開始亂剪亂燙」、「還會拿我的頭髮當實驗品」、「從設計師到按摩師、美甲師都會這樣」。也有網友指出，「許多設計師為了加薪，跟客人熟了後就開始推銷產品，導致顧客觀感變差」。

但也有部分網友持不同看法，認為「還是要看人」，指出自己長期合作的設計師「十年如一日細心又溫柔，給他一張照片就能理解客人想要的風格」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法