為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡江大橋造型優美 公路局：建築師靈感源自雲門舞者

    2025/10/24 16:05 記者吳亮儀／台北報導
    流線型的橋面展現舞者的流動性。（公路局提供）

    流線型的橋面展現舞者的流動性。（公路局提供）

    淡江大橋預計在明年五月通車，交通部公路局正積極趕工做最後階段工程。公路局今天（24日）說明淡江大橋造型由來，Zaha Hadid建築師事務所走訪雲門舞集，以靜謐舞者為發想，設計出優雅的律動感。

    淡江大橋主跨徑長達450公尺，是全球最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，由每節15公尺、寬度達50公尺的巨型鋼梁節塊組成，重量達400噸以上。淡江大橋由交通部公路局獨立承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府未參與建造。

    公路局說明，淡江大橋主橋塔盡可能纖長、呈現細微彎曲弧度，造型像是舞者雙手合十並向上伸展的姿態；橋體線條流暢、曲面柔和展現出優雅的律動感。

    公路局說明，在夜空中，淡江大橋在柔和光影中，宛如舞者於河口輕盈起舞；景觀燈柱沿橋面布設，往主橋塔處漸進式變換角度，光影由淡入濃 由靜轉動，層層推進至主橋塔，彷彿舞者準備起跳時的定格畫面。未來車輛、行人穿梭橋上，在光與影的交織下，可感受舞者律動般的節奏與韻律。

    斜索及景觀燈柱彷如舞者躍動定格的畫面。（公路局提供）

    斜索及景觀燈柱彷如舞者躍動定格的畫面。（公路局提供）

    淡江大橋結構型態的演變。（公路局提供）

    淡江大橋結構型態的演變。（公路局提供）

    景觀燈柱形塑穿梭在橋面波動起伏的韻律感。（公路局提供）

    景觀燈柱形塑穿梭在橋面波動起伏的韻律感。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播