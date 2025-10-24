淡江大橋造型優美 公路局：建築師靈感源自雲門舞者

流線型的橋面展現舞者的流動性。（公路局提供）

淡江大橋預計在明年五月通車，交通部公路局正積極趕工做最後階段工程。公路局今天（24日）說明淡江大橋造型由來，Zaha Hadid建築師事務所走訪雲門舞集，以靜謐舞者為發想，設計出優雅的律動感。

淡江大橋主跨徑長達450公尺，是全球最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，由每節15公尺、寬度達50公尺的巨型鋼梁節塊組成，重量達400噸以上。淡江大橋由交通部公路局獨立承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府未參與建造。

公路局說明，淡江大橋主橋塔盡可能纖長、呈現細微彎曲弧度，造型像是舞者雙手合十並向上伸展的姿態；橋體線條流暢、曲面柔和展現出優雅的律動感。

公路局說明，在夜空中，淡江大橋在柔和光影中，宛如舞者於河口輕盈起舞；景觀燈柱沿橋面布設，往主橋塔處漸進式變換角度，光影由淡入濃 由靜轉動，層層推進至主橋塔，彷彿舞者準備起跳時的定格畫面。未來車輛、行人穿梭橋上，在光與影的交織下，可感受舞者律動般的節奏與韻律。

斜索及景觀燈柱彷如舞者躍動定格的畫面。（公路局提供）

淡江大橋結構型態的演變。（公路局提供）

景觀燈柱形塑穿梭在橋面波動起伏的韻律感。（公路局提供）

