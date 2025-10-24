黑面琵鷺來了！ 1138隻現身嘉義布袋鹽田濕地

黑面琵鷺來到布袋鹽田濕地。（高雄鳥會提供）

嘉義縣布袋鹽田濕地是國內重要候鳥棲息地，目前由高雄市野鳥學會認養維護，東北季風吹起，候鳥來臨，鳥會布袋鹽田團隊今天表示，經調查觀測，今年第一隊黑面琵鷺已有1138隻來到布袋鹽田濕地，是今年入秋以來最高記錄。

高雄市野鳥學會自2016年起由認養經營管理布袋鹽田濕地，與嘉義縣政府、國有財產署、公股銀行、民間企業合作，進行水位管理、棲地改善，持續提供黑面琵鷺等水鳥穩定的棲息環境。

布袋鹽田團隊專員歐玉嵐說，去年在布袋鹽田濕地棲息的黑面琵鷺最多時有1520隻，今年盛況可期，目前濕地除黑面琵鷺，還可見黑尾鷸、太平洋金斑鴴、黑腹濱鷸、紅胸濱鷸、尖尾濱鷸及寬嘴鷸等候鳥棲息。

為迎接候鳥季的到來，並推動在地濕地守護行動，高雄市野鳥學會獲林業及自然保育署嘉義分署的經費補助，將於11月1日至2日舉辦「布袋鹽田志工招募暨培訓課程」，課程內容結合生態、文化與實作體驗，有因應氣候變遷下的人鳥方舟行動、布袋鹽田鳥類與濕地改善現況及嘉濱地區400年漁鹽文化與土地利用，參與者透過兩天課堂與戶外體驗，深入了解布袋鹽田的生態價值與棲地維護工作，完成課程可加入布袋志工行列，與布袋鹽田團隊共同參與後續的候鳥調查、環境維護與導覽解說等任務。

各種鳥類在布袋鹽田濕地棲息。（高雄鳥會提供）

布袋鹽田濕地是重要的候鳥棲息地。（高雄鳥會提供）

