    首頁 > 生活

    房客棄置回收、廢棄物送辦 桃檢保全證據2個月未清飄惡臭引民怨

    2025/10/24 16:16 記者周敏鴻／桃園報導
    彭姓男子承租的房屋旁空地堆置資源回收品、家庭廢棄物等，飄出惡臭。（資料照，桃園市議員陳睿生提供）

    彭姓男子承租的房屋旁空地堆置資源回收品、家庭廢棄物等，飄出惡臭。（資料照，桃園市議員陳睿生提供）

    彭姓男子承租桃園市新屋區鄰近綠色隧道1處房舍，卻在周邊空地堆置大量資源回收品與家庭廢棄物等，未續租後卻沒清除廢棄物，彭男後續因違反「廢棄物清理法」被送辦，因桃園地檢署須保全證據，該處廢棄物至今2個多月仍未清除，持續飄出惡臭引來民怨。

    環保局表示，彭男涉嫌堆置廢棄物並從事廢棄物貯存、清除、處理等，環保局8月間接獲反映前往調查，後續由內政部警政署保七總隊北區中隊依法將彭男送辦，因桃檢須保全證據，廢棄物未清除，由環境管理處新屋區中隊噴灑環境藥物以維護環境衛生；副市長蘇俊賓表示，市府將與桃檢聯繫，盼能盡速代為履行，並完成廢棄物清除，希望未來能建立雙方通報流程，在最短時間內完成證據保全。

    位於新屋區觀海路1段788巷附近房屋鄰近綠色隧道末端，本由陳姓地主租給彭男，7月底租約到期，陳姓地主前往查看時，發現彭男在房屋與周邊堆放約70立方公尺的資源回收品、家庭廢棄物等，還孳生蚊蠅、飄出惡臭。

    桃園市議員陳睿生說，8月間環保局介入調查後，已將涉嫌堆置廢棄物的彭男函送桃檢偵辦，但2個多月過去了，該處資源回收品、家庭廢棄物等尚未清除，還持續飄出惡臭，鄰近居民難以忍受；他已要求市府盡快與桃檢協調後，由環保局先清除廢棄物，避免影響居民的生活品質，後續再向彭男求償清運費用。

    熱門推播