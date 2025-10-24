屏東98場廚餘豬場全數稽查完成 斃死豬化制也採樣送檢

豬隻運送貨車都要經過消毒。（屏東縣政府提供）

屏東縣防範非洲豬瘟針對全縣98場使用廚餘的養豬場進行稽查，今天已經全數稽查完成，其中50場的廚餘都早已使用完畢，沒有再用廚餘飼養，有48場還有廚餘，已要求送往指定地點去化處理，對於豬隻的健康則全程監控，並且加強消毒，對於市面的豬肉攤商及零售商場則持續進行查驗，動防所也對化製廠採樣斃死豬，送至非洲豬瘟初篩實驗室檢驗。

屏東縣聯合稽查小組從昨天起針對廚餘再利用檢核豬場進行聯合稽查，共計98場，其中場內沒有廚餘計50場，22日有運進場沒有餵食完者計48場，剩餘的廚餘要求送到指定地點去化，而98場中黑豬共51場、白豬共27場、黑白豬混合飼養共19場，停養的1場，農業處也要求豬場自主回報及電話詢問健康情形，豬隻如異常死亡時一定要立即進行採樣，屏東縣動防所也安排從今天起也到化製廠採樣斃死豬，採樣完後立即送至非洲豬瘟初篩實驗室檢驗，持續監控化製監測系統，以掌握縣內化製情形，如有異常通報時將回場採樣。

農業處指出，已要求化製原料運輸車檢疫消毒站，針對化製車進行消毒，並持續加強肉品市場等高風險公共區域消毒，另外，聯合稽查小組也豬肉通路如零售市場肉攤等加強來源稽查，截至今天（24日）止，共計查核47家，結果均符合規定，並沒有問題。

屏東加強豬隻運送車輛的消毒工作。（屏東縣政府提供）

屏東縣衛生局加強豬肉產品的稽查。（屏東縣政府提供）

