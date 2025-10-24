為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    萬里區公所23日國旗倒掛 民眾看不下去

    2025/10/24 15:20 記者俞肇福／新北報導
    新北市萬里區公所行政大樓，昨天（23日）傳出國旗掛倒了的烏龍事件，被人拍照PO上社群媒體爆料公社，萬里區長黃雱勉出面道歉，造成外界困擾。（記者俞肇福翻攝自爆料公社）

    新北市萬里區公所行政大樓，昨天（23日）傳出國旗掛倒了的烏龍事件，被人拍照PO上社群媒體爆料公社，萬里區長黃雱勉出面道歉，造成外界困擾。（記者俞肇福翻攝自爆料公社）

    10月處處可見國旗，不過，新北市萬里區行政大樓昨天（23日）卻發生倒掛國旗的烏龍事件，民眾路過拍攝影片放在社群媒體上引起熱議。萬里區長黃雱勉今天（24日）受訪時表示，昨天萬里區風很大，負責升旗的公所女員工清晨升完國旗後，早上10點左右，就接到民眾通報，國旗被強風吹到卡在旗桿中段位置，趕緊重新升國旗，卻沒注意到升上去的國旗被倒掛，直到下午3點至3點半間，被民眾發現通報，公所隨即降旗更換重新升旗。

    黃雱勉強調，她已經口頭告誡，也請秘書室主任多派一人，兩人互相提醒，未來公所將加強巡查，如遇颱風或豪大雨期間，將國旗收好，避免再發生類似情況，她也感謝民眾即時通報。

    她指出，23日位於北海岸的萬里區公所風勢強勁，不過沒甚麼下雨，所以依照規定，公所於早上8點半左右派人升旗，大約10點左右，就有民眾來通報，說國旗被吹落在旗桿中間位置，公所隨即通知負責升旗的員工重新升旗，不料忙中有錯，沒注意到把國旗倒掛了，造成外界觀感不佳，真的很抱歉。

    據了解，負責升旗的女員工年齡稍長，為臨時人員，區長黃雱勉僅口頭告誡，公所也會加強注意。

