宜蘭連假咖啡飄香 邀民眾試飲投出「宜蘭味咖啡」

宜蘭縣政府趁著光復連假，集結在地咖啡小農在市區化龍一村舉辦「宜蘭咖啡日」，現場除有60攤市集，介紹特色咖啡外，還舉辦手沖大賽，並邀民眾試飲投票。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府趁著光復連假，集結在地咖啡小農在市區化龍一村舉辦「宜蘭咖啡日」，現場除有60攤市集，介紹特色咖啡外，還舉辦手沖大賽，並邀民眾試飲投票，選出心中最佳的「宜蘭味咖啡」，週六、日還有2天活動，主辦單位歡迎大家到場品嘗咖啡饗宴。

宜蘭咖啡日市集約有60攤，提供民眾完整體驗咖啡豆生產、烘焙、沖煮至品味過程，並以宜蘭生產的咖啡豆進行手沖大賽，另有融合地方農產的創意調飲競賽，要讓咖啡小農和店家激發出更多特調創意，行銷宜蘭咖啡產業，同時展示本土育成的咖啡品種「台農1號」。

宜蘭縣府表示，宜蘭有咖啡農克服天候限制，在地生產出豔紅飽滿的咖啡豆，風味十足，另有咖啡業者結合金柑、蜂蜜及花醋等農特產，製成特色咖啡調飲，創造出充滿宜蘭味的特調。

縣府指出，為讓民眾實際感受咖啡融合農產的風味，週六、週日下午2點半至4點，將各邀請1百位民眾領取投票券後，至參賽攤商索取試飲，再將心中最佳人氣獎特調投入票箱，即可獲得精美禮品1份。

縣府表示，週日將舉行決賽並公布人氣獎得主，期待透過專業評審與大眾票選，選出最具代表性的「宜蘭味咖啡」，鼓勵業者將飲品商品化後，延伸至店鋪販售；現場也有咖啡講座，邀請職人分享與咖啡邂逅的浪漫故事。

宜蘭咖啡日進駐60攤商，民眾可試飲咖啡票選人氣獎。（宜蘭縣政府提供）

