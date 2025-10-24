為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭連假咖啡飄香 邀民眾試飲投出「宜蘭味咖啡」

    2025/10/24 15:29 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣政府趁著光復連假，集結在地咖啡小農在市區化龍一村舉辦「宜蘭咖啡日」，現場除有60攤市集，介紹特色咖啡外，還舉辦手沖大賽，並邀民眾試飲投票。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府趁著光復連假，集結在地咖啡小農在市區化龍一村舉辦「宜蘭咖啡日」，現場除有60攤市集，介紹特色咖啡外，還舉辦手沖大賽，並邀民眾試飲投票。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府趁著光復連假，集結在地咖啡小農在市區化龍一村舉辦「宜蘭咖啡日」，現場除有60攤市集，介紹特色咖啡外，還舉辦手沖大賽，並邀民眾試飲投票，選出心中最佳的「宜蘭味咖啡」，週六、日還有2天活動，主辦單位歡迎大家到場品嘗咖啡饗宴。

    宜蘭咖啡日市集約有60攤，提供民眾完整體驗咖啡豆生產、烘焙、沖煮至品味過程，並以宜蘭生產的咖啡豆進行手沖大賽，另有融合地方農產的創意調飲競賽，要讓咖啡小農和店家激發出更多特調創意，行銷宜蘭咖啡產業，同時展示本土育成的咖啡品種「台農1號」。

    宜蘭縣府表示，宜蘭有咖啡農克服天候限制，在地生產出豔紅飽滿的咖啡豆，風味十足，另有咖啡業者結合金柑、蜂蜜及花醋等農特產，製成特色咖啡調飲，創造出充滿宜蘭味的特調。

    縣府指出，為讓民眾實際感受咖啡融合農產的風味，週六、週日下午2點半至4點，將各邀請1百位民眾領取投票券後，至參賽攤商索取試飲，再將心中最佳人氣獎特調投入票箱，即可獲得精美禮品1份。

    縣府表示，週日將舉行決賽並公布人氣獎得主，期待透過專業評審與大眾票選，選出最具代表性的「宜蘭味咖啡」，鼓勵業者將飲品商品化後，延伸至店鋪販售；現場也有咖啡講座，邀請職人分享與咖啡邂逅的浪漫故事。

    宜蘭咖啡日進駐60攤商，民眾可試飲咖啡票選人氣獎。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭咖啡日進駐60攤商，民眾可試飲咖啡票選人氣獎。（宜蘭縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播