媒體爆未公開馬太鞍堰塞湖資訊致傷亡 內政部：有對外發布要求撤離

媒體報導，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害中，專業團隊已完成沖刷力道與影響範圍的內部模型，但這份資料沒被公開，導致民眾傷亡。對此，內政部澄清，9月21日下午3時召開的「馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離研商會議」，推算出應疏散撤離戶數共1800戶，並明確劃定3鄉鎮警戒範圍，會議決議內容均對外發布，並請相關單位進行撤離工作，並無不公開撤離資訊的情況。

陽明交大退休教授高銘盛在花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害事故中失蹤，媒體報導，高銘盛妻子表示，事發前2天，專業團隊已完成沖刷力道與影響範圍的內部模型，但這份資料沒被公開，決定了佛祖街這些「民可使由之、不可使知之」的老百姓命運，大家渾然不知自己即將被推入鬼門關。

內政部今天透過新聞稿表示，9月21日下午3時中央災害應變中心召開「馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離研商會議」，由內政部邀請參與評估的台灣大學、陽明交通大學團隊提供情資研判及戶籍套繪，推算出應疏散撤離戶數共1800戶，並明確劃定3鄉鎮警戒範圍。

內政部指出，下午6時召開的第三次工作會報中，請萬榮、鳳林、光復公所確認撤離人數。22日9時召開第四次工作會報，農業部建議再增加37戶，最終確認1837戶為需撤離對象，後續由國防部協助縣府和3鄉鎮公所執行異地或垂直預防性撤離。

內政部說，農業部林保署也於22日上午再發布紅色警戒通報單，當天上午6時開始，持續透過細胞簡訊、電視和廣播插播通知民眾撤離，花蓮當地也出動警車、消防分隊車輛巡邏廣播。

內政部說明，9月21日下午「馬太鞍溪堰塞湖疏散撤離研商會議」與會者包括內政部、農業部、交通部中央氣象署等中央部會，協助評估的台灣大學、陽明交通大學團隊，地方政府則有花蓮縣政府秘書長、消防局長、社會處長、農業處長、警察局長等人員，以及光復鄉公所民政課長、鳳林鎮公所秘書和民政課、萬榮鄉鄉長和民政課。該次會議決議內容均對外發布，並請相關單位進行撤離工作，並無不公開撤離資訊的情況。

